Love Mi stasera su Italia 1 il concerto di Fedez e J-Ax: scaletta e cantanti

Milano, piazza Duomo. Stasera 28 giugno, in diretta dalle 19 su Italia 1, andrà in scena Love Mi, il concerto benefico e gratuito che segna il ritorno dal vivo di Fedez e J-Ax dopo il divorzio di alcuni anni fa. L’evento sarà in diretta già a partire dalle 18 in streaming su Mediaset Play con le prime esibizioni degli artisti più giovani. Tanti gli ospiti sul palco lombardo, da Tananai a Rhove passando per Ghali e Myss Keta. Conduzione nelle mani di Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato.

L’evento promosso da Fedez e J-Ax intende fornire proventi a Tog – Together To Go, onlus che accompagna bambini con patologie neurologiche complesse nella loro riabilitazione. Durante l’intera durata dell’evento e fino al 30 giugno sarà possibile donare due euro con Sms e cinque o 10 euro da rete fissa al numero solidale 45595. Alla conduzione ci saranno Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, che divideranno il palco con Gabriele Vagnato, giovane e popolare influencer da 3,8 milioni di follower su TikTok e 1,1 milioni su Instagram. Vagnato si muoverà anche dietro le quinte del palco e fra il pubblico, mentre dalle 18 condurrà le prime fasi di Love Mi su Mediaset Play.

Grande protagonista di Love Mi sarà la musica, con l’esibizione di grandi artisti famosi soprattutto tra i più giovani. Ad aprire le danze sarà Caneda, cui seguiranno Mydrama, Frada e Cara. Spazio poi in successione a Paulo, Beba e Rosa Chemical. A questo punto, intorno alle 19, la diretta sbarcherà anche su Italia 1 con l’esibizione di Rose Villain. Spazio poi a Miles, Mara Sattei, Nitro e Ariete. Sul palco approderanno poi Myss Keta, Lazza e Dargen D’Amico, che farà ballare tutti con la sua hit sanremese Dove si balla. Sarà poi il turno di Rhove, che sta spopolando su radio e social network grazie alla sua Shakerando.

Si esibiranno anche Paky e Shiva, che cederanno poi il palco a Ghali che intonerà alcuni dei suoi brani più celebri. Love Mi accoglierà anche Tananai e Tedua, prima del gran finale con Fedez e J-Ax, nuovamente insieme dopo un lungo sodalizio che si concluse in modo burrascoso qualche anno fa. Probabile il ritorno sul palco di Tananai e Mara Sattei per il singolo La dolce vita, ultima hit di Fedez. Presente in piazza Duomo anche Chiara Ferragni, moglie del rapper, assieme ai due figli Leone e Vittoria.