Love Mi, l’addetto alla sicurezza del concerto di Fedez spopola sui social

Sono ancora virali le immagini del concerto benefico organizzato da Fedez e J-AX in piazza Duomo, che ha raccolto oltre 20 mila persone e ottenuto oltre il 10% di share in tv: tra gli scatti diventati più popolari vi sono quelli che ritraggono un addetto alla sicurezza che, per le smorfie fatte durante alcuni momenti del maxi evento, è diventato un idolo dei social network.

Addetto alla sicurezza del concerto di Fedez

Si tratta di un uomo immortalato più volte dai ragazzi presenti nella principale piazza meneghina che, con il suo giubbino fosforescente, non ha mancato di palesare le sue reazioni al sentire di alcuni artisti che si sono avvicendati sul palco. Spalle ai cantanti e occhi verso la folla, per controllare e sedare eventuali disordini, non gli hanno infatti impedito di esternare il proprio mood di fronte a brani probabilmente lontani dai suoi ascolti quotidiani, ricchi di improperi e insulti.

Dal suo profilo Facebook si evince infatti che ama la musica rock e heavy metal, tanto che sulla sua bacheca condivide i videoclip di Ozzy Osbourne, Depeche Mode e Queen. Un genere totalmente diverso da quello proposto durante l’evento, principalmente rap e trap. Senza preoccuparsi delle reazioni dei presenti, non ha quindi nascosto il suo disappunto né mancato di fare facce allibite di fronte ai testi, colmi di parolacce, di Blauer e del trapper Paky.

Un ragazzo seguitissimo dai giovani, tutti uniti nel cantare i suoi brani, che dall’addetto non ha però riscosso lo stesso entusiasmo. Un suo breve video, con le sopracciglia che si alzano e le labbra dubbiose, ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni su TikTok, con oltre 5 mila commenti e 500 mila like.

Addetto alla sicurezza del concerto di Fedez diventa virale in rete

Oltre a questo, vi sono numerose foto circolanti sulla rete che qualcuno ha assemblato ai video facendo venire fuori un filmato di oltre due minuti. Tra accenni di ballo ad applausi ironici dell’addetto, ha già riscosso migliaia di views e condivisioni. Non sono pochi poi coloro che hanno sostenuto il suo atteggiamento e ammesso che anche loro si sarebbero comportati allo stesso modo: “Anche io avrei reagito così, cosa puoi fare quando senti canzoni del genere?“.