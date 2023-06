Love Mi 2023, Fedez annuncia i cantanti presenti all’evento benefico in Piazza Duomo

Tutto pronto per il Love Mi 2023, l’evento benefico organizzato da Fedez che si terrà a Milano in Piazza Duomo. Sono 29 gli artisti previsti sul palco, assieme ad alcuni ospiti. La conduzione è stata affidata a Max Angioni, Mariasole Pollio e Gabriele Vagnato.

Chi sono i partecipanti al Love Mi 2023

Sono 29 i cantanti previsti in scaletta del Love Mi 2023, a partire dalle 18 su Mediaset Infinity, dalle 19 su Italia 1. Il primo cantante a essere annunciato è stato Matteo Paolillo. L’Edoardo Conte di Mare fuori ha confermato la presenza durante il podcast Muschio selvaggio. Dopo il successo con Origami all’alba e ‘O mar for, sigla della serie, attualmente è in rotazione con il nuovo singolo, Liberatemi. Ci saranno sul palco anche Mara Sattei, Tananai e Achille Lauro. A questi si aggiungono: Andrea Damante, ANNA, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis e Massimo Pericolo. Ancora, sono previste le esibizioni di MILES, Rondodasosa, Speranza, Tedua, Tony Effe e Villabanks. Completano il cast lo stesso Fedez e Francesca Michielin. Previsti anche due ospiti d’eccezione: gli Articolo 31 e Annalisa.

Le parole di Fedez sull’evento benefico

«Vogliamo cercare di raccogliere più fondi possibile» queste sono state le parole di Fedez in preparazione dell’evento di beneficenza Love Mi 2023. I fondi raccolti durante il concerto saranno destinati alla Fondazione Andrea Todisco che dal 1997 offre accoglienza e assistenza ospedaliera nei reparti specializzati di Roma a bambini che non hanno possibilità di trovare cure adeguate. Inoltre ha continuato: «Credo sia fondamentale sostenere e far conoscere realtà come questa, perché veramente fanno cose che vanno al di là di ciò che il Sistema Sanitario Nazionale può dare. L’idea è di sostenere un progetto specifico. Una struttura similare a quella che si trova in questo momento, adiacente a una struttura ospedaliera, che possa essere ancora più vicina ai bambini e alle cure che servono loro». «Credo che lo spirito sia il medesimo e che abbia molteplici aspetti su cui è interessante mettere mani e forza lavoro». Ancora, Fedez ha aggiunto: «Credo che sia anche un modo per dare spazio ad artisti che non avrebbero l’opportunità di cantare nella propria città». Il cantante poi ha concluso: «È uno spazio aperto alla contemporaneità. Un evento gratuito in una città che non sempre regale le cose».