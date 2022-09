Addio a Louise Fletcher, premio Oscar per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

È morta a 88 anni Louise Fletcher, premio Oscar per l’interpretazione della spietata infermiera Mildred Ratched nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) diretto da Milos Forman e con Jack Nicholson come protagonista principale (nel ruolo di Randle McMurphy). Figlia udente di genitori sordomuti, Fletcher , pronunciò uno dei discorsi di accettazione più toccanti della storia degli Academy Awards.

Mildred Ratched, l’indimenticabile ruolo della malvagia infermiera

Nata il 22 luglio 1934 a Birmingham, in Alabama, Louise Fletcher venne avviata alla recitazione in giovanissima età da una zia che le insegnò a parlare, vista la condizione dei genitori. Dopo essersi laureata all’Università della Carolina del Nord, nel 1958 si trasferì a Hollywood dove iniziò la carriera come attrice televisiva. La sua carriera, interrotta temporaneamente dopo il matrimonio con il produttore Jerry Bick e la nascita di due figli, ripartì alla metà degli Anni Settanta con una parte in Gang, di Robert Altman. Notata da Forman, impegnato nel casting di Qualcuno volò sul nido del cuculo, pellicola basata sul libro di Ken Kesey del 1962 sulla vita in un ospedale psichiatrico dell’Oregon, ottenne la parte di Mildred Ratched dopo i rifiuti di Anne Bancroft, Angela Lansbury, Geraldine Page, Colleen Dewhurst e Ellen Burstyn.

Il discorso di accettazione, rimasto nella storia degli Oscar

L’interpretazione di Mildred Ratched, collocata dall’American Film Institute al quinto posto dei più grandi cattivi della storia del cinema (dietro solo ad Hannibal Lecter, Norman Bates, Darth Vader e la Strega cattiva dell’Ovest), le valse l’Oscar. Nel 1976, nel discorso di accettazione del premio come miglior attrice, si riferì proprio al suo personaggio: «Sembra proprio che mi abbiate odiato tutti così tanto da darmi un Oscar… Tutto quello che posso dire è che ho amato essere odiata da voi». Poi ringraziò i genitori sordomuti usando il linguaggio dei segni. Grazie al ruolo di Mildred Ratched vinse anche anche il premio Bafta e il Golden Globe.

Nel 2020 Sarah Paulson ha riportato in vita il personaggio della spietata infermiera nella serie prequel Ratched, ideata da Ryan Murphy per Netflix.