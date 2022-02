Lottie Tomlinson, chi è la modella 23enne che ha annunciato su Instagram la sua gravidanza

Su Twitter rapidamente ha scalato la classifica dei trend, ma forse non tutti sanno di chi si tratta. La notizia della gravidanza di Lottie Tomlinson ha conquistato i fan della modella e make up artist, ma anche quelli degli One Direction. La 23enne, infatti, è la sorella di Louis Tomlinson, uno dei membri della boy band. La donna inoltre vive una storia d’amore con Lewis Burton, modello ed ex tennista professionista, padre del bambino di cui la donna è in attesa. L’annuncio della gravidanza è arrivato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LT 🍒 (@lottietomlinson)

Chi è Lottie Tomlinson

Charlotte Elizabeth Tomlinson, conosciuta come Lottie, ha 23 anni ed è famosa per svariati motivi diversi. Innanzitutto è una modella inglese ma anche una make up artist, fondatrice dell’azienda di autoabbronzanti Tanologist. La sua fama è dovuta sia alla sua attività nel mondo del make up sia alla sua famiglia. Lei è infatti la sorella di Louis Tomlinson, il cantante degli One Direction, sette anni più grande di lei e molto amato in tutto il mondo. Il suo nome è finito subito in alto nella classifica dei trend di Twitter perché la notizia della gravidanza, annunciata su Instagram, arriva dopo anni difficili in cui ha perso prima la madre, scomparsa a causa della leucemia nel 2016, e poi la sorella, per un arresto cardiaco nel 2019. In più la sua storia d’amore con Lewis Burton è nata a due anni da un’altra tragedia, quella vissuta dall’ex tennista.

Lewis Burton e la storia d’amore con Caroline Flack

Lewis Burton ha 29 anni e nella sua carriera è stato prima un tennista professionista e poi un modello. La sua storia d’amore con Lottie Tomlinson è stata ufficializzata nel dicembre del 2020, ma meno di un anno prima l’uomo aveva vissuto un dramma personale. Burton faceva coppia da un anno con Caroline Flack, quando la famosa conduttrice inglese si suicidò nel febbraio del 2020. Lei, accusata di violenza ai danni dell’ex, non aveva retto alle accuse, tanto da togliersi la vita. Un gesto estremo che sconvolse Burton e tutta la Gran Bretagna. Ora l’ex tennista diventerà genitore al fianco del nuovo amore Lottie Tomlinson.