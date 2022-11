Lotteria degli Scontrini, si cambia: vincite istantanee inquadrando il QR code

Ci sono novità importanti sulle modalità della Lotteria degli Scontrini. Infatti, cambia la politica di vincita e ora gli scontrini implementeranno un codice QR per le vincite istantanee senza aspettare l’estrazione accadeva in passato. Si spera che questo possa risollevare tale iniziativa, un vero e proprio flop da quando è stata lanciata.

La nuova modalità della Lotteria degli scontrini

Si evolve la Lotteria degli Scontrini, il “gioco” che aveva l’obiettivo di spingere l’uso dei pagamenti elettronici. Da una premiazione divisa in vincite settimanali, mensili e annuali si opta a un modello basato su vincitori istantanei. Infatti sullo scontrino ci sarà un codice QR che andrà scannerizzato con il cellulare, e si scoprirà subito se si è vinto. Secondo quanto riferisce il giornale Il Messaggero, questa modifica arriva dopo il fallimento del sistema lanciato a inizio 2021 che inizialmente vide un boom di partecipanti pari a 4 milioni di italiani ma che pian piano ha visto l’interesse scemare.

La Lotteria degli Scontrini è nata per incentivare gli acquisti con carta di credito e per fermare l’evasione fiscale e il nuovo governo spera che questa modalità di vincita istantanea possa spingere gli italiani a muoversi in questo modo.

Come si partecipa alla nuova lotteria

La partecipazione alla Lotteria degli Scontrini è gratuita, bisogna procurarsi un codice sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it che va poi dato al negoziante prima di un acquisto. La spesa deve essere di almeno un euro ed effettuata necessariamente con pagamento elettronico. Per ogni euro speso, lo scontrino dà accesso a un biglietto virtuale, per un massimo di mille biglietti. I premi variano settimanalmente e una volta al mese c’è la possibilità di vincere il jackpot.

Una volta all’anno ci sarà l’estrazione di un Superjackpot da 5 milioni di euro. Per vincere però è necessario attendere l’estrazione e successivamente una comunicazione via PEC o raccomandata. Per la nuova modalità della Lotteria degli Scontrini bisognerà però attendere il prossimo anno: ogni scontrino avrà un codice che andrà inquadrato dal cellulare con l’app Gioco legale dell’Agenzia delle dogane e si vedrà subito se si è vinto.