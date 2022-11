Lotteria Powerball, venduto in California il biglietto record da 2 miliardi di dollari

C’è un vincitore alla Lotteria Powerball: è in California e ha vinto 2,04 miliardi di dollari, pari a circa 2.381.988.000 euro. La cifra di per sé è sorprendente e attira l’attenzione anche dall’estero. La lotteria nazionale americana ha condiviso un post su Twitter dove informava che il biglietto vincente era stato venduto ad Altadena, in California. I risultati sono stati pubblicati anche sul sito ufficiale, che ha informato anche sul fatto che c’era un unico vincitore. Infatti, i sei numeri sono stati indovinati da una sola persona.

Lotteria Powerball, c’è un fortunato vincitore da 2 miliardi

I numeri fortunati alla lotteria statunitense sono stati: 10-33-41-47-56, con il numero Powerball 10. Il fortunato potrà chiedere la prima metà subito in contanti, oppure dividere in rate la sua vincita per un totale di 30 anni. C’era una possibilità su 292,2 milioni di poter ottenere questa vincita, ma evidentemente qualcuno c’è riuscito. Si tratta di un record assoluto per la lotteria americana. La prossima volta, l’importo della vincita sarà notevolmente più basso.

Si è quindi superato il record dei 758,7 milioni di dollari nel 2017. «Il jackpot del 7 novembre del #Powerball ha superato la stima precedente di 1,9 miliardi di dollari per arrivare a 2,04 miliardi di dollari al momento dell’estrazione, diventando così il più grande premio della lotteria al mondo» si legge nel Tweet della lotteria americana.

E in Italia?

In Italia siamo saliti a 301 milioni di euro. Non è la stessa cifra degli Stati Uniti, ma è comunque importante. Infatti, si cerca il 6 fortunato, che permetterà a chi lo possiede di ottenere una vincita da record anche per la nostra Storia. Il jackpot non è mai stato così alto.

Il problema è che in Italia la vincita è tassata. Il 20% di quanto vinto viene trattenuto dallo Stato. L’incasso scenderebbe a 240 milioni di euro, ma non sarebbe nemmeno da buttare.