Sarà anche cieca, ma in questo caso la fortuna continua a dimostrare di vederci benissimo. Una donna del Maryland, negli Stati Uniti, ha infatti festeggiato dopo aver vinto alla lotteria per la terza volta in altrettanti anni. La giocatrice, una sessantunenne proveniente dalla contea di Montgomery, aveva acquistato di recente due biglietti gratta e vinci, Lucky da 5 dollari ciascuno, presso il locale Talbert’s Ice & Beverage Service di Bethesda. E sebbene il primo biglietto non sia andato a segno, sorte ben diversa è toccata al secondo, che conteneva un premio da 50 mila dollari. Una bella soddisfazione, sufficiente a garantirsi un sereno Natale e, chiaramente, qualcosa in più. Ma non finisce qui, perché la donna pare avere un feeling speciale con la cifra, vinta già in altre due circostanze. A riferire la notizia, riportata sulla Cnn, i funzionari della Maryland Lottery. La fortunata serie venne inaugurata nell’agosto 2018, quando la donna si portò a casa sempre 50 mila dollari, questa volta al Bonus Cash. Discorso identico nell’ottobre successivo, sebbene il biglietto fosse del gioco Cash Craze Doubler.

Chi è la donna che ha vinto alla lotteria tre volte in tre anni

Governante in pensione, la donna ha detto di essere rimasta scioccata alla notizia di aver centrato un clamoroso tris: «Semplicemente non ci credo. È accaduto di nuovo», ha esclamato visibilmente soddisfatta ai funzionari della lotteria di Stato. Ripresasi dalla comprensibile euforia e dopo aver realizzato quanto le è accaduto, la donna ha chiamato la migliore amica, per condividere l’inaspettata gioia. «Quando mi ha raccontato, sono stata felicissima per lei, ha detto l’amica», ha spiegato recandosi immediatamente al quartier generale della Maryland Lottery: «Credo che le possibilità che riuscisse a vincere nuovamente 50 mila dollari fossero bassissime. È raro succeda una volta, figuriamoci tre». Lo sa bene la vincitrice: «La gente gioca ogni giorno, sperando di aver fortuna e non ci riesce. È incredibile».