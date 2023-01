Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni a Bologna.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2022 è andato a Bologna. Poi 2,5 milioni a Roma e 2 milioni a Fonte Nuova, sempre a ridosso della Capitale. La prima categoria di vincite della Lotteria Italia ha premiato Roma anche con la quarta vincita da 1,5 milioni, mentre il quinto premio da 1 milione è finito a Parma.

Le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti

Primo premio da 5 milioni di euro: Serie D 271862 venduto a Bologna

Secondo premio da 2,5 milioni di euro: Serie L 486158 venduto a Roma

Terzo premio da 2 milioni di euro: Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).

Quarto premio da 1,5 milioni di euro: Serie E 004737 venduto a Roma

Quinto premio da 1 milione di euro: Serie L 492408 venduto a Parma

Sono dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it: i vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111 mila euro.

Un biglietto su sei è stato venduto nel Lazio

Tre dei principali cinque premi sono andati nel Lazio o, comunque, a persone che hanno acquistato nella regione i biglietti vincenti. Il Lazio, d’altra parte, si conferma la regione regina delle vendite anche per l’edizione 2023. Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta Italia, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali. Solo a Roma città ne sono stati venduti in totale 871.430. Seguono Lombardia (959.400 biglietti) e Campania (583.840). In totale quest’anno i biglietti venduti sono stati 6.013.665, circa 400 mila in meno rispetto allo scorso anno. I tagliandi venduti online sono stati 101.445, circa 27 mila in più rispetto a un anno fa.