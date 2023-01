Lotteria Italia, venduti 6 milioni di biglietti

Lotteria Italia: 6 milioni, 13 mila e 655 i biglietti venduti per l’edizione 2023. Le combinazioni che si riferiscono ai premi più ricchi verranno indicate da Amadeus in onda stasera con una puntata speciale de I soliti Ignoti.

Il Lazio si conferma la Regione dove sono staccati più biglietti, con oltre 1 milione e 100 mila. Seguono a ruota la Lombardia e la Campania. I biglietti della lotteria si vendono soprattutto nelle ricevitorie autorizzate o negli esercizi sul posto, visto che solo 101.445 biglietti sono stati acquistati online. Solo Roma ha staccato il 15% del totale dei biglietti venduti nel 2023. Si tratta di circa un biglietto su sei.

Nella lotteria del 2022 a Roma sono arrivati il primo premio da 5 milioni di euro e il quarto premio da 1,5 milioni. Negli ultimi 10 anni, i romani si sono portati a casa oltre 20 milioni di euro con la Lotteria Italia, prendendo come riferimento solo la prima fascia di premi, quella più ricca. Dopo Roma, le città dove si sono acquistati più biglietti sono Milano, Napoli, Torino e Bologna.

Le combinazioni con i premi più alti stasera da Amadeus

Secondo uno studio condotto da Agipronews si sono venduti circa 400 mila biglietti in meno rispetto al 2022. I biglietti venduti allora erano stati 6,4 milioni, complice anche lo stop legato alla pandemia. L’annata più fortunata per chi vende i biglietti è stata nel 1998, quando se ne staccarono circa 37,4 milioni. Allora, però, c’erano ancora le Lire. Proprio in quell’anno venne assegnato uno dei premi più ricchi, 15 miliardi del vecchio conio (pari oggi a circa 7 milioni di euro). Allora a dare la combinazione era Raffaella Carrà, che portò fortuna agli italiani anche l’anno successivo con la stessa cifra, nel 1999.

Nel 2003 l’importo del primo premio raggiunse i 6 milioni di euro. Dal 2002 a oggi non sono stati riscossi dai fortunati vincitori circa 30 milioni di euro.