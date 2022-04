Lotteria degli scontrini 2022: come funziona e come partecipare e sapere chi ha vinto

Introdotta con lo scopo di incentivare il ricorso a pagamenti elettronici a discapito del contante, la Lotteria degli Scontrini è stata confermata anche per il 2022 con le stesse modalità di estrazione e i premi applicati nel 2021: vediamo come funziona, come partecipare e come sapere chi ha vinto.

Lotteria degli scontrini 2022: come partecipare

Si tratta di un concorso nazionale gratuito collegato al programma “Italia Cashless” introdotto dal governo per spingere l’utilizzo di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate e app connesse a circuiti di pagamento. Per partecipare occorre essere maggiorenni e residenti in Italia e procurarsi sul sito ufficiale, nella sezione Partecipa ora, il proprio codice lotteria.

Lotteria degli scontrini 2022: come funziona

Una volta ottenuto quest’ultimo, sarà sufficiente mostrarlo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Per ogni euro speso verrà emesso un biglietto virtuale che parteciperà automaticamente alle estrazioni settimanali e mensili in programma (spendendo dieci euro si avrà diritto a dieci biglietti e così via). Se l’importo speso è maggiore di un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto e per ogni scontrino è possibile emettere fino ad un massimo di mille biglietti. Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti online, quelli di importo inferiore ad un euro e quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Per quanto riguarda i premi, il programma mette in palio:

15 premi settimanali da 25.000 euro per gli acquirenti ed altrettanti da 5.000 euro per gli esercenti;

10 premi mensili da 100.000 euro per gli acquirenti e altrettanti da 20.000 euro per gli esercenti;

una super vincita annuale da 5 milioni di euro per chi acquista e un’altra da 1 milione di euro per chi vende.

Lotteria degli scontrini 2022: come sapere chi ha vinto

Per sapere se uno dei biglietti virtuali legati al proprio codice è stato estratto, occorre verificare sul sito ufficiale della lotteria degli scontrini nella sezione “Estrazioni”, sapendo che quelle settimanali vengono effettuate ogni giovedì e quelle mensili ogni secondo giovedì del mese (per la data dell’estrazione annuale si dovrà attendere un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Se si è risultati vincitori, si riceverà comunicazione tramite PEC o raccomandata in cui verrà segnalato l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni dalla ricezione della notifica, presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza. Qui verrà effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.