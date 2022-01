L’ottava nota-Boychoir stasera su Cielo: 5 curiosità sul film con Dustin Hoffman

Dustin Hoffman e Garrett Wareing sono i protagonisti de L’ottava nota – Boychoir, in onda stasera, lunedì 3 gennaio 2022, alle 21.20 su Cielo. Diretto da François Girard e uscito nelle sale nel 2014, racconta la complicata storia del giovane Stet e del suo straordinario talento canoro.

L’ottava nota – Boychoir: le cose da sapere sul film in onda stasera su Cielo alle 21.20

L’ottava nota – Boychoir: la trama

Stet, problematico dodicenne di Odessa, Texas, non ha una vita facile. Dopo la morte della madre alcolizzata in un incidente stradale, il padre, un uomo facoltoso e con famiglia che non lo ha mai riconosciuto, lo iscrive alla National Boychoir Academy, un’accademia di musica d’élite specializzata nelle voci bianche. All’apparenza il posto giusto per uno come lui dotato di una naturale predisposizione al canto, messa in luce dalla preside della sua vecchia scuola. In quell’ambiente, tuttavia, il ragazzo si ritroverà completamente fuori dalla sua comfort zone e si lascerà coinvolgere in una battaglia senza esclusione di colpi con l’esigente maestro Carvelle, direttore del coro. Che, riconoscendo in lui una dote innata, lo spingerà a mettere da parte l’aggressività, a dare libero sfogo alla sua anima creativa e a ritrovare un equilibrio familiare, ricongiungendosi con l’unico genitore che gli è rimasto.

L’ottava nota – Boychoir: il cast

Accanto a Dustin Hoffman nel ruolo di Anton Carvelle e Garrett Wareing in quello di Stet Tate, nel cast del film troviamo anche Kathy Bates (la direttrice dell’accademia musicale), Eddie Izzard (Drake), Kevin McHale (Wooly), Josh Lucas (Gerard), Debra Winger (la signora Steel) e River Alexander (Rafael Abrams).

L’ottava nota – Boychoir: cinque curiosità sulla pellicola

1) L’ottava nota – Boychoir: il ruolo perfetto per Dustin Hoffman

Dustin Hoffman ha un elemento in comune col personaggio del maestro Anton Carvelle: da ragazzo, infatti, ha studiato musica. Prese, per parecchi anni, lezioni di pianoforte ma, giudicato poco talentuoso, abbandonò subito l’ambizione di intraprendere una carriera da musicista.

2) L’ottava nota – Boychoir: due attrici in lizza per la parte della signora Steel

Durante il casting per il ruolo della signora Steel, la produzione pensò, in un primo momento a Sissy Spacek. Ad accaparrarselo, però, fu Debra Winger, reputata più in linea con la parte.

3) L’ottava nota – Boychoir: riprese made in USA

L’ottava nota – Boychoir è stata girata principalmente tra lo Stato di New York e il Connecticut. Le riprese si sono spalmate tra Stanford, New Haven, Fairfield, nella sede della Fairfield University e negli edifici dell’ex Saint Joseph’s Seminary, che oggi ospita l’American Boychoir School.

4) L’ottava nota – Boychoir: dal debutto al Toronto Film Festival alla distribuzione limitata

Presentata al Toronto International Film Festival il 5 settembre 2014, è stata distribuita in una versione limitata di copie in un numero ristretto di cinema americani a partire da aprile 2015. In Italia, il film è uscito direttamente in VHS nel 2016.

5) L’ottava nota – Boychoir: un’accoglienza tiepida

Pubblico e critica hanno espresso pareri discordanti sul film. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un punteggio di 5 su 10, mentre su Metacritic è riuscito a strappare 51 punti su 100. Gli addetti ai lavori hanno apprezzato soprattutto la performance di Hoffman, «sulle cui spalle si regge tutto l’impianto di un dramma prevedibile e poco sorprendente».