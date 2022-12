Lotta Continua di Saccucci: storie di vita, rivoluzione e utopia

«Chi tra i 20 e i 30 anni non dice sì al fanatismo, al furore e alla violenza è un imbecille», scrive Giampiero Mughini nel suo I rompicazzi del Novecento. Piccola guida eterodossa al pensiero pericoloso, uscito di recente in libreria per Marsilio. Ed è proprio quella di Mughini una delle voci all’interno del documentario Lotta Continua di Tony Saccucci, presentato in anteprima al Torino Film Festival nella sezione “Fuori Concorso/Dei conflitti e delle idee”, che andrà in onda su Rai Tre in prima serata il 13 gennaio 2023, all’interno del quale viene raccontata, con uno sguardo storico e non ideologico, la storia del gruppo politico extraparlamentare dalla sua nascita a Torino nel 1969 fino al suo scioglimento al congresso Nazionale di Rimini nel 1976.

Da Erri De Luca a Paolo Liguori e Gad Lerner, le voci del movimento

Ispirato al libro, edito da Mondadori, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione di Aldo Cazzullo, il documentario di Saccucci (per chi volesse già reperibile su Rai Play, diviso in quattro puntate), raccoglie le testimonianze di una serie di protagonisti del movimento, tra cui Erri De Luca, Paolo Liguori, Marco Boato, Vicky Franzinetti, Marino Sinibaldi e Gad Lerner. L’ultima generazione a credere di poter conquistare la felicità, rigorosamente collettiva, attraverso la politica. Nel documentario c’è tutto: gli anni furiosi della contestazione, l’unione nella protesta di operai e studenti tra fabbriche e università, la strage di Piazza Fontana, la morte dell’anarchico Pinelli, l’assassinio del Commissario Calabresi, l’inizio della lotta armata che portò a un altro periodo denso di piombo e sangue.

Il vecchio cliché della lobby

«Che Lotta Continua sia stata una lobby è una sciocchezza che ho sentito dire molte volte da chi di Lotta Continua non ha mai fatto parte», attacca nel documentario Boato smontando il noto cliché. «È stata semplicemente una formazione politica composta da un gruppo di compagni e da un gruppo di amici. Se fosse stata una lobby, in ogni modo, è una lobby che ha visto il suo leader Adriano Sofri condannato a 22 anni di carcere, il suo esponente più carismatico Mauro Rostagno ucciso dalla mafia, il suo esponente dal punto di vista della non violenza e dell’ecologia più prestigioso, Alexander Langer, impiccarsi ad un albero di albicocco. Come lobby diciamo abbastanza paradossale». E, aggiunge: «Quello che è vero e che mi piace ricordare, che da Lotta Continua, di cui han fatto parte decine di migliaia di persone, fra queste, ce ne sono alcune centinaia, forse anche di più, che hanno avuto, e hanno tuttora, ruoli importanti e significativi nel mondo del giornalismo, nel mondo della politica della cultura e dell’arte». Il resto sono racconti di vita, di giovinezza, di utopia, di appartenenza, ai quali il solo Mughini (che per alcuni mesi firmò il quotidiano di Lc, diventandone direttore, per consentirne l’uscita per la legge sulla stampa) si sottrae, attaccando duramente, senza sconti e contestando a gran voce «l’impudenza vergognosa di questi di Lc che ancora oggi si mettono sul piedistallo dei presunti guru, e continuano a volersi raccontare come se fossero stati una forma di innocuo francescanesimo scalzo».