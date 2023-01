Los Angeles, sparatoria in un locale notturno: ci sono vittime

Sparatoria a Monterey Park, nella contea di Los Angeles. Secondo quanto scrive il Los Angeles Times, citando comunicazioni interne della polizia, ci sono diverse vittime. Imprecisato il numero dei feriti, mentre la dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire.

Il proprietario di un ristorante su Garvey Avenue, di fronte a dove è avvenuta la sparatoria, ha detto che tre persone si sono precipitate nel suo locale e gli hanno detto di chiudere a chiave la porta. Secondo testimoni oculari, ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo con un fucile, che aveva disposizione diversi caricatori di munizioni e che per questo ha continuato a sparare per molto tempo.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn

— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023