L’ex dirigente dell’Udinese Lorenzo Toffolini morto in auto per un malore

L’Udinese dice addio a uno dei suoi ex dirigenti più apprezzati. Si tratta dell’ex team manager bianconero Lorenzo Toffolini, che si è spento a 65 anni in seguito a un malore in auto. L’uomo ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada, proprio a causa del malore. A notarlo è stata un’ambulanza che passava da lì. L’auto ai margini della carreggiata nella zona di Ciconicco di Fagagna, vicino Udine, ha attirato l’attenzione dei sanitari, che hanno tentato di rianimarlo per 50 minuti. Toffolini, però, si è spento all’arrivo in pronto soccorso. La brutta notizia arriva poche ore dopo la vittoria in rimonta a Verona.

Chi era Lorenzo Toffolini

Lorenzo Toffolini è stato il team manager dell’Udinese in anni molto importanti del club, che ha avuto un’ottima crescita a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila. E proprio dal 2000 ha iniziato a ricoprire quel ruolo cruciale al fianco della squadra, dopo qualche anno da dirigente del settore giovanile. Il nome di Toffolini, originario di Spilimbergo, è stato poi associato a Calciopoli, ma mai è entrato definitivamente nell’inchiesta. Il caso si è aperto e chiuso con una sola intercettazione in cui parla, nel 2005, con l’addetto agli arbitri del Milan Leonardo Meani, poco prima del fischio d’inizio del match tra i rossoneri e l’Udinese. Archiviata l’esperienza da team manager, ha ricoperto vari ruoli da responsabile dell’area stadio del Friuli.

Il ricordo dell’Udinese

L’Udinese si gode i risultati sportivi, dopo la vittoria di ieri sera in rimonta sul Verona, ma ha giustamente voluto omaggiare un uomo importante per la propria storia dirigenziale. «Una vita dedicata ai colori bianconeri. Ti ricorderemo per la tua infaticabile passione per il calcio e dedizione al lavoro», ha twittato il profilo ufficiale dei bianconeri, allegando una foto dell’ex dirigente. Toffolini, che lavorava ancora per l’Udinese ma come agente commerciale, era molto apprezzato anche dai tifosi.