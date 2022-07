Lorenzo Lucca, chi è il primo giocatore italiano dell’Ajax

Lorenzo Lucca sarà un giocatore dell’Ajax divenendo il primo calciatore italiano che riesce in questa impresa. A convincere la squadra sono stati i risultati durante le 30 presenze in campo, concluse solo a seguito di un grave infiammazione al ginocchio.

Lorenzo Lucca all’Ajax: chi è

Ventidue anni e oltre 2 metri di altezza, Lorenzo Lucca inizia la sua carriera nelle giovanili del Torino e lo porta facilmente in serie B. Lo sportivo è figlio d’arte e può vantare un grandissimo risultato anche nell’Under 21: infatti, 25 anni fa, il padre Federico aveva giocato nel Saluzzo come difensore centrale.

Nonostante il ragazzo usi pochissimo i social, ha al suo attivo circa 32mila followers su Instagram. Il suo tempo è dedicato agli allenamenti e al calcio-tennis, altra sua grande passione. La madre ha un negozio mentre il padre è agente immobiliare.

Durante le presenze in campo, il calciatore ha totalizzato 6 gol e 4 assist. Di qui l’attenzione dell’Ajax, che ha deciso di aggiungerlo alla propria rosa anche per il fatto che Lorenzo ha un carattere dedito al sacrificio. La notizia è piombata sul calciomercato nella tarda serata di giovedì 28 luglio, proprio quando il suo trasferimento dal Pisa al Bologna sembrava cosa fatta. È stato allora che, dall’Olanda, è arrivata la proposta con una cifra migliore per il prestito e un riscatto più alto.

“Cerco di imitare Ibra”

La squadra del Pisa lascia così un giocatore davvero importante, anche se infortunato. Ma l’infiammazione passerà e Lorenzo Lucca potrà tornare in campo in un contesto completamente nuovo. Il centroavanti indosserà la stessa maglia di Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic, eroi del calcio che seguiva per imparare le tattiche anche con le videocassette a casa. “Ibra è il mio idolo, io studio e cerco di imitarlo“, aveva raccontato. Dal canto suo, il ct della nazionale Roberto Mancini gli avrebbe già fatto sapere (indirettamente) di appoggiare la sua scelta.