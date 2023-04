Lorenzo Holzknecht, chi era lo scialpinista italiano morto nella valanga di Rhemes

Lorenzo Holzknecht è tra le vittime della valanga in val di Rhemes, Valle d’Aosta, di giovedì 13 aprile. In tanti piangono il campione di scialpinismo che faceva parte anche della selezione nazionale italiana.

Chi era Lorenzo Holzknecht

Lorenzo Holzknecht era originario di Sondalo, in provincia di Sondrio, ma era cresciuto a Bormio. Era nato il 12 dicembre 1984 e al momento della morte aveva 38 anni. Era anche uno dei principali membri della squadra scialpinisti della nazionale italiana. Infatti, aveva raggiunto i primi risultati di rilievo all’Europeo di Tambre nel 2009. In questa occasione ha vinto la medaglia di bronzo nella gara individuale, l’argento nella gara a squadre con Guido Giacomello e anche l’oro nella staffetta. Dopo tali risultati per Holzknecht c’è stata una vera e propria ascesa che l’ha portato a vincere l’oro anche ai Mondiali di Canillo del 2010, l’argento a squadre ai Mondiali di Claut del 2011 e poi il bronzo nella vertical race dei Mondiali di Verbier del 2015. Purtroppo, nonostante la sua esperienza come scialpinista, Lorenzo Holzknecht è stato sorpreso dalla valanga in val di Rhemes e i soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

Chi sono le altre vittime della valanga in val di Rhemes

Lorenzo Holzknecht non è l’unica vittima della valanga in Valle d’Aosta di giovedì 13 aprile. Purtroppo questo fenomeno naturale ha tolto la vita ad altre due persone. Nella fattispecie, a morire a causa della terribile valanga sono state altre due persone ovvero Sandro Dublanc di 44 anni ed Elia Meta di 37 anni. Dublanc era un esperto maestro di sci di Champorcher mentre Meta era un finanziere che si trovava in servizio presso la caserma di Entreves. I cadaveri delle tre vittime sono stati ritrovati questa mattina. Le operazioni di riconoscimento dei corpi invece sono state affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.