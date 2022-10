Fontana e la messa dell’Università Europea, Sangiuliano e Berlinguer moderatori e le altre pillole del 19 ottobre

Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana non perde mai una santa messa. Potrà mancare a quella del prossimo 25 ottobre, con gli amici dell’Università Europea, dove si è laureato in storia?

Gennaro Sangiuliano e Bianca Berlinguer moderano

I volti Rai sono richiestissimi per moderare convegni e dibattiti di ogni tipo: martedì a Roma il centro congressi Antonianum ha ospitato il mega incontro intitolato “Infrastrutture e manutenzione”, con il presidente di Anceferr Vito Miceli, l’ad del gruppo Fs Luigi Ferraris, il presidente del Cnel Tiziano Treu, l’ad e direttrice generale di Rfi Vera Fiorani, l’ad di Anas Aldo Isi, l’ad di Italferr Andrea Nardinocchi, il vice presidente di Ance Federico Ghella e altri ancora. Chi è stato scelto per moderare? Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Non si parlava di Giuseppe Prezzolini, e l’ambiente non era certo quello della cultura, ricordando che nel totoministri il nome di Sangiuliano è stato messo accanto alla casella del dicastero di via del Collegio Romano, ovvero quello della cultura. In nome della parità di genere, un altro personaggio Rai è richiesto per conduzioni di ogni tipo: Bianca Berlinguer. La “Bianchina”, così la chiama dalle montagne Mauro Corona, nella giornata del 20 ottobre si esibirà nel Tempio di Adriano, nella romana piazza di Pietra, “regno” della Camera di Commercio capitolina, per presentare il congresso nazionale della Società Oftalmologica Italiana guidata da Matteo Piovella. Titolo della mattinata: “Le migliori cure salva vista devono essere a disposizione di tutti i cittadini”, con le indicazioni della Soi “per evitare la perdita della vista”.

Nuovo cinema Minenna

Nuovo cinema Minenna, a Roma. Dopo la presentazione alla Mostra internazionale cinematografica di Venezia, è la volta di Roma. Alla Festa del Cinema in programma nella capitale, all’Auditorium Parco della Musica è stato proiettato il cortometraggio Metamorfosi: un canto del mare ispirato al progetto Metamorfosi, iniziativa realizzata dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti insieme all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Il progetto, già insignito della medaglia del Presidente della Repubblica Italiana «per l’alto valore sociale e di legalità», mette in luce un «sistema virtuoso che trasferisce le tragedie e le speranze dei migranti nelle mani esperte dei liutai detenuti per trasformare il legno del viaggio in tanti strumenti musicali di un’orchestra, l’Orchestra del Mare, che evochi il suono della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione». A margine della proiezione del cortometraggio, sono intervenuti il primo presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Carlo Renoldi, il direttore dell’Adm Marcello Minenna, il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti Arnoldo Mosca Mondadori, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino e il compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani. Il dibattito è stato moderato dal direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Senza dimenticare che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è presente alla Festa del Cinema con uno spazio espositivo dedicato per illustrare le attività operative: nello stand, inoltre, sono esposti la sezione della prua di un’imbarcazione recuperata a Lampedusa e un violino realizzato dalle persone detenute nel Casa di reclusione Opera – Milano.

Le alghe piacciono. Ma Wanna Marchi non c’entra

Dimenticate Wanna Marchi, quando vendeva i prodotti a base di alghe in tv. Lunedì a Roma SuperNaturale presenta il progetto Algae: l’azienda-collettivo impegnata nell’importazione e distribuzione di prodotti etici e simbolici apre la sua finestra sul mare e celebra le “grandi rigeneratrici del mare”. Il nuovo “manifesto” verrà raccontato il 24 ottobre presso gli spazi di Studio33 con la partecipazione di alcuni chef partner del progetto. A credere nel progetto anche diversi chef, Lele Usai de Il Tino, Sarah Cicolini di Santo Palato, Stefano Callegari di Romanè, Francesca Sarra e Carlo Teodori di Farinè la pizza, ma anche artigiani del gusto del calibro di Roberto Liberati, aziende come quella agricola Principe Pignatelli di Monteroduni. Insomma, la lista è lunga e in costante aggiornamento, grazie alla versatilità di questi preziosi ortaggi marini. E lunedì verrà ufficializzata la collaborazione tra Algae e il mondo dell’enogastronomia, celebrando la versatilità delle alghe trovando le più esaltanti applicazioni nel condimento per le carni, nelle cucine stellate per la realizzazione di amuse-bouche, nella rivisitazione di tecniche di cucina tipica romana, nell’arricchimento di portate a base vegetale, nei dessert, nel tradizionale alveo dei Ramen e della cucina asiatica in genere, come aromatizzante per olio extra vergine di oliva, nel burro e persino come naturale fonte di Omega3 per cani e gatti per una dieta oculata e sana anche per i nostri amici a quattro zampe. Ad arricchire la giornata un altro debutto, ad esaltare la peculiare liaison mare-terra: Tritone, un vino nato dalla collaborazione tra SuperNaturale e David Landron, uno dei primi produttori ad essere importato e distribuiti in Italia, un vignaiolo che utilizza metodi di vinificazione artigianali e naturali in terre salubri che godono delle influenze oceaniche nei pressi di Nantes.