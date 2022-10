Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera: il primo discorso

L’esponente della Lega Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera dei deputati. La sua elezione è arrivata al quarto scrutinio, quello in cui è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, dopo le tre fumate nere di ieri.

Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera

Il leghista è stato votato dal centrodestra compatto e ha ottenuto 222 preferenze contro le 77 di Maria Cecilia Guerra (nome scelto dal Partito Democratico e da Più Europa), le 52 di Cafiero De Raho (profilo candidato dal Movimento Cinque Stelle) e le 22 di Matteo Richetti (personalità del Terzo Polo). La votazione ha inoltre registrato 11 schede nulle, 6 bianche e 2 con altri nomi (Debora Serracchiani e Riccardo Molinari). Uno scrutinio, quello di stamattina, che ha ricompattato i gruppi parlamentari dopo quanto successo ieri in Senato, dove una ventina di esponenti di opposizione ha consentito l’elezione di Ignazio La Russa in qualità di presidente.

Il primo discorso

Lungo l’applauso del centrodestra quando Fontana ha raggiunto il quorum necessario (197), mentre da sinistra continua a trapelare malcontento per la scelta di una figura che hanno definito filo-putiniana. Questo il suo primo discorso a pochi minuti dall’elezione e dopo una lunga standing ovation:

«É con forte gratitudine e commozione che mi rivolgo a voi per ringraziarvi della fiducia espressa nei miei confronti. Il Parlamento rappresenta la più alta rappresentanza democratica e sarà un onore per me dirigerne i lavori. Desidero salutare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fondamentale garante della nostra Costituzione e custode dei suoi valori fondamentali. Mi congratulo con il neo eletto presidente del Senato Ignazio La Russa, certo dei proficui rapporti che si avvieranno. Saluto anche tutti i funzionari e i dipendenti della Camera con i quali intratterrò una fruttuosa sinergia e il mio predecessore Roberto Fico ringraziandolo per il suo impegno. Dedico un primo saluto anche a Papa Francesco, che rappresenta il riferimento spirituale della maggioranza dei cittadini italiani, che promuove il rispetto dei più alti valori morali nel mondo, a partire dal rispetto della dignità umana, e che sta svolgendo un’azione diplomatica a favore della pace senza eguali. Infine permettetemi un ringraziamento personale a Umberto Bossi, senza il quale non avrei mai iniziato la mia attività politica.

Sono giunto alla Camera per promuovere il bene comune per i cittadini e rappresenterò l’azione di tutti i deputati, nel rispetto assoluto della parità e dei diritti di tutti (maggioranza e opposizione). La legislatura che inizia dovrà rimettere al centro il Parlamento quale covo delle decisioni politiche.

La ricchezza dell’Italia risiede nelle sue diversità, e il compito delle istituzioni è quella di sublimarle e valorizzarle anche attraverso le autonomie e le possibilità garantite dalla Costituzione. Il ruolo del Parlamento non deve cedere all’omologazione, strumento del totalitarismo: la diversità non è rottura o indice di superiorità, ma espressione di democrazia e rispetto della Storia.

L’attuale legislatura, che auguro sia vissuta con sobrietà e serietà, si apre in un momento di inquietudine, con la guerra alle nostre porte e la crisi economica. Dobbiamo offrire agli italiani la speranza nel futuro e occorre recuperare l’orgoglio di appartenere a questa nazione. Il Parlamento dovrà affrontare temi fondamentali per il presente e per il futuro, rispettando gli impegni assunti con il PNRR con l’Unione Europea. Io avrò come punto di riferimento i principi della Costituzione, che pongono al centro la tutela della persona, dei suoi diritti e dei suoi interessi. Non dobbiamo privare del bene l’Italia, io mi metto al servizio del paese e dei cittadini e auguro a tutti voi un buon lavoro, con l’auspicio che la legislatura sia proficua e rispettosa».