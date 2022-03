Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A

La Lega Serie A ha un nuovo presidente: è Lorenzo Casini, avvocato romano classe ’76, capo di Gabinetto del Ministero della cultura (MIC) e professore ordinario di Diritto amministrativo alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Casini succede a Paolo Dal Pino, che nelle scorse settimane ha lasciato l’incarico, rassegnando le dimissioni. Dopo le votazioni precedenti terminate con svariate fumate nere, bastavano soltanto 11 voti favorevoli – prima ne sarebbero serviti 14 – e il 46enne li ha ricevuti. Un voto, invece, è andato al dimissionario Dal Pino, mentre 8 sono state le schede bianche.

Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A

Vince così il fronte guidato dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Il nome di Lorenzo Casini è stato nell’aria già dalla prima votazione, spinto dal gruppo formato dal numero uno laziale e dai presidenti di Napoli, Fiorentina ed Hellas Verona. Tre le votazioni culminate con esiti negativi. Il quorum, infatti, era inizialmente previsto a quota 14 voti favorevoli su 20 schede, e la regola non ha favorito i concorrenti, come nel caso di Carlo Bonomi. Il numero uno di Confindustria, poco meno di un mese fa, ha ricevuto appena un voto. In lizza contro Casini per concorrere all’incarico di presidente della Lega Serie A c’erano anche Andrea Abodi, favorito alla vigilia e presidente dell’Istituto Credito Sportivo, l’economista Lorenzo Bini Smaghi e l’ex direttore generale della Rai Mauro Masi.

Benvenuto a Lorenzo Casini nuovo Presidente della Lega Calcio. Una figura di grande rilievo e di esperienza strategica. Potrà dare una svolta con l’aiuto di tutti i Presidenti #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) March 11, 2022

Malagò: «Serve recuperare umanità e compattezza»

Il primo a commentare l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A è stato Giovanni Malagò. Il numero uno del Coni ha personalmente inviato un grosso in bocca al lupo a Lorenzo Casini. «C’è tanto da rifare ma penso che lui lo sappia», ha dichiarato. Poi ha aggiunto che «i nodi al pettine per le problematiche della Lega li sanno tutti gli appassionati di calcio. Il suo compito sarà recuperare l’unanimità perché per certe decisioni è indispensabile la compattezza della Lega. È sempre facile a dirsi, più complicato a farsi».

Chi è Lorenzo Casini

Tra i quattro, Lorenzo Casini è il più giovane. L’avvocato romano è nato l’1 marzo del 1976 e ha da poco festeggiato 46 anni. Un profilo di alto livello, considerato che si tratta del capo di Gabinetto del Ministero della Cultura. A Roma svolge la pratica di avvocato, ma è anche professore ordinario di Diritto amministrativo all’IMT Alti Studi di Lucca. Tra gli altri incarichi, Casini è Docente di diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione e Responsabile dell’Area giuridica nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e Co-President dell’International Society of Public Law (ICON-S). Nello sport, può vantare un’esperienza quinquennale da Componente del Colleggio di Garanzia dello Sport, dal 2014 al 2019.