Lorenzo Biagiarelli, chi è: età e fidanzata e dello chef di Ballando con le Stelle

Appassionato di musica, cucina e viaggi, Lorenzo Biagiarelli è uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle: vediamo qual è la sua età, chi è la sua fidanzata e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Nato nel 1990 a Cremona (ha quindi 32 anni), cresciuto a Senigallia e trasferitosi a Milano, per tanti anni ha vissuto di musica cantando e suonando vari strumenti. Quando stava per laurearsi in storia con una tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo, «mi sono preso un attimo per darmi un’occhiata dentro e ci ho trovato pentole, coltelli e mestoli». Ha quindi deciso di spostarsi sul mondo culinario sperimentando, elaborando, cucinando e raccontando «la storia di questo fuoco continuo, sacro e profano insieme».

Giudice di Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast (Real Time), da due anni racconta aneddoti in È sempre mezzogiorno!, il programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. Alla passione per la cucina, lo chef ha unito quella dei viaggi, in cui approfitta per provare nuove ricette e raccontarle sul suo blog. Nel 2019 ha anche scritto un libro intitolato Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare.

La fidanzata

Lorenzo Biagiarelli è fidanzato da sette anni con Selvaggia Lucarelli, giornalista e membro della giuria di Ballando con le Stelle che ogni sabato sera è chiamata ad esprimersi sule sue esibizioni con Anastasia Kuzmina. Come da lui stesso raccontato durante L’Assedio di Daria Bignardi, l’ha conquistata grazie alle sua abilità canore, in particolare cantando Pensiero dei Pooh.

Molto attivi sui social, i due sono soliti rendere partecipi i loro followers in merito ai viaggi che intraprendono alla scoperta di nuove combinazioni culinarie. In un’intervista a Domenica In, Selvaggia ha così descritto il compagno: «È un uomo gentile, un uomo buono. Il classico uomo che non mi sarebbe mai piaciuto dieci anni fa».