Lorenzo Amoruso, chi è l’ex fidanzato di Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore ora dirigente sportivo. È conosciuto per essere stato negli ultimi anni protagonista di due trasmissioni televisive, Celebrity Masterchef Italia (2018) e Temptation Island (2020), con la ex fidanzata Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso: biografia e carriera

Lorenzo è nato il 28 giugno 1971 a Bari ed è cresciuto nella squadra del Palese, quella del quartiere dov’è nato, per poi militare nel settore della primavera della squadra della sua città natale, il Bari. Il suo debutto ufficiale in serie A arriva proprio nella partita Bari-Inter. I suoi più grandi successi calcistici li ha avuti nel club della Fiorentina, che lo ha acquistato nel 1995 per 5,4 miliardi di Lire. Con questa squadra vince una Coppa Italia nel 1994-1995 e come una Supercoppa. Nel 1997 viene acquistato da una squadra scozzese, i Rangers, con cui vince tre campionati scozzesi e quattro Coppe di Scozia, oltre ad ottenere il riconoscimento come miglior giocatore della Scottish Premier League nel 2002.

Dal 2003 al 2006 ha giocato nei Blackburn Rovers e dal 2006 al 2008 ha giocato nel Cosmos, una squadra di San Marino. Dopo il ritiro dall’attività calcistica, ha lavorato come dirigente sportivo alla ACF Fiorentina dal 2010 al 2012. In seguito ha iniziato a lavorare in tv come opinionista sportivo, in particolare in programmi come Platinum Calcio, Lunedì gol, Sportitalia e Radio Sportiva. Ha collaborato anche con TV8 per il commento tecnico delle partite UEFA Europa League e nel 2016 ha condotto con Gianluca Vialli Squadre da Incubo.

La storia con Manila Nazzaro

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorenzo Amoruso è stato fidanzato con Manila Nazzaro per circa cinque anni, fino alla rottura pochi mesi fa. La coppia non ha mai convissuto ma aveva più volte dichiarato di volersi sposare. Lorenzo aveva anche regalato a Manila, per il suo compleanno, un anello di diamanti. A novembre 2020 lei aveva raccontato del dolore di entrambi per la perdita del bambino che aspettavano. Nei primi mesi del 2023 si sono diffuse le voci di una crisi della coppia e si era preannunciata una partecipazione di Lorenzo all’Isola dei Famosi 2023. I motivi della rottura risiederebbero, secondo indiscrezioni, nella voglia di apparire di lui dimenticandosi della famiglia.