Lorena Cesarini, chi è l’attrice che co-condurrà una delle serate del Festival di Sanremo 2022

Nota al pubblico per aver recitato nella serie Neflix Suburra, Lorena Cesarini è una delle donne che Amadeus ha scelto come co-conduttrici delle serate del Festival di Sanremo 2022: vediamo chi è e quali sono le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Lorena Cesarini

Classe 1987 e pronta a “portare la sua energia sul palco dell’Ariston”, la Cesarini è nata in Senegal da madre africana e padre italiano. Cresciuta nella Capitale dove si è laureata in Storia contemporanea, ha deciso di inseguire il suo sogno da bambina di diventare un’attrice cinematografica.

Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2014 con il film Arance e martello di Diego Bianchi, pellicola satirica verso la politica italiana ambientata a Roma nel 2011. “Lavoravo all’Archivio di giorno ed in un pub di sera”, ha raccontato, quando viene fermata per strada da un agente della Fandango in cerca della protagonista per il film.

L’anno successivo l’attrice ha recitato in Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni interpretando il ruolo di Sveva Bocchino.

Chi è Lorena Cesarini: il successo con Suburra

La consacrazione al grande pubblico è però arrivato grazie alla serie Netflix Suburra, la prima italiana ad essere distribuita dalla piattaforma e ispirata all’omonimo film del 2015 tratto dal romanzo di Giovanni De Cataldo e Carlo Bonini. La Cesarini compare nella pima stagione nei panni di Isabel Mbamba, la prostituta di origine africana che il protagonista Aureliano è deciso ad eliminare perché testimone scomodo.

L’uomo, interpretato da Alessandro Borghi, dopo un ripensamento inizia a frequentarla e la invita a trasferirsi da lui. Appena arrivata, però, la sorella di Aureliano la uccide per gelosia e per vendetta approfittando di un momento di assenza del fratello.

Tra i ruoli più recenti ricoperti dall’attrice va infine citata l’innamorata di Matilde Gioli nel film È per il tuo bene con Marco Giallini, ricco avvocato borghese privo di morale e padre in crisi di fronte al fidanzamento della figlia.