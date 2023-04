Lorella Cuccarini, la figlia Chiara Capitta fa coming out

Ha scelto instagram la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, per fare coming out. In risposta d alcuni suoi follower circa il suo orientamento sessuale, la ragazza, alla domanda se fosse o meno etero, ha risposto: «Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza».

Chi è Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini

Chiara, una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi Capitta, è nata il 2 maggio 2000 e nella vita fa la calciatrice. Tesserata da quando aveva 12 anni con la Roma Calcio Femminile, ha esordito in Serie B. Ha inoltre giocato con la Nazionale Under 15 e per la Rappresentativa del Lazio.

La formazione professionale della giovane

La giovane ha frequentato nella sua infanzia la St. George’s British International School di Roma, che le ha permesso di parlare perfettamente inglese. Nel 2019, la qausi ventitreenne si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Non solo calcio dunque tra gli interessi di Chiara Capitta, che lavora come social media manager e ha una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.