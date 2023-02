Lorella Cuccarini: età, marito, figli, canzoni e duetto con Olly a Sanremo 2023

Lorella Cuccarini salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 durante la serata dedicata alle cover. Accompagnerà Olly ed insieme canteranno La notte vola, uno dei suoi evergreen. Tra le donne dello spettacolo più apprezzate dal pubblico, è un’artista completa che ha rappresentato la televisione italiana negli anni ’80 e ’90. Due volte all’Ariston come conduttrice e come concorrente, in questa edizione salirà sul palco in una veste nuova. Vediamo, intanto, qualche dettaglio sulla sua carriera e vita privata.

Lorella Cuccarini: biografia e carriera

Nata a Roma il 10 agosto del 1965, Lorella Cuccarini ha nutrito sin da bambina una passione per la danza. All’età di 9 anni entra a far parte della scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi ed appare in tv per la prima volta a 12 anni nella trasmissione condotta da Raffaella Carrà Ma che sera, che le fece da trampolino di lancio fino ad approdare al sabato sera di Rai Uno al fianco di Pippo Baudo nella conduzione di Fantastico 6 e Fantastico 7. La soubrette riscuote molto successo negli anni ’90 dimostrandosi ben presto un’artista poliedrica. Proprio in quegli anni comincia il sodalizio artistico con Marco Columbro con il quale conduce decine di programmi, tra i più famosi Buona domenica e Paperissima.

Partecipa a Sanremo nel 1993 come conduttrice e nello stesso anno esce un album di inediti intitolato Voci che si aggiudica un doppio disco di platino per aver venduto oltre 100.000 copie. Nel 1995 torna all’Ariston come concorrente e pubblica il suo terzo album, Voglia di fare, che segna la fine della sua carriera musicale. La Cuccarini dal quel momento sceglie infatti di concentrarsi esclusivamente nella conduzione televisiva. I successi sul piccolo schermo non sono però gli unici per Lorella, impegnata anche a teatro in diversi musical e nelle fiction Piazza di Spagna, Amiche, Lo Zio D’America e L’Isola di Pietro. Nel 2011 riceve il titolo di Commendatore della Repubblica.

L’avventura ad Amici e la vita privata

Una carriera ricca di soddisfazioni che l’hanno vista alla conduzione di programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Negli ultimi tempi si alterna fra tv e teatro dove sta portando il musical Rapunzel e dal 2020 è impegnata nella trasmissione di Maria De Filippi, Amici, nella veste di insegnante di canto. Per quanto riguarda la vita privata, Lorella Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli – Sara di 28 anni, Giovanni nato nel 1996 e i gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000.