Lorella Cuccarini: «Se mia figlia amasse una donna? Nessun problema, siamo senza barriere»

Lorella Cuccarini si esprime in merito alla questione coming out della figlia, Chiara Cappita, Capitano della squadra femminile della Roma calcio. La recente dichiarazione sui social continua a essere al centro del gossip. La Cuccarini commenta stupita e incredula il clamore mediatico suscitato dalle poche affermazioni della figlia sul suo profilo social, qualche giorno fa.

Lorella Cuccarini commenta il clamore attorno alla figlia

La showgirl e attuale coach di canto ad Amici ha spiegato, per il settimanale Gente, il suo punto di vista sulla vicenda: «Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente». Come madre, Lorella Cuccarini risponde ai curiosi del gossip: «Rispetto le idee e la vita dei miei figli Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino ad essere felici».

Chiara Cappita e il coming out sui social

Chiara Cappita, Capitano della squadra femminile della Roma calcio e figlia di Lorella Cuccarini, in una box di domande e risposte con i suoi follower sul suo profilo Instagram, aveva spiegato di sentirsi libera di amare chiunque: «Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza».