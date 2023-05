Loredana Lecciso, la figlia Brigitta Cazzato si è sposata in Kenya

Brigitta Cazzato, la figlia primogenita di Loredana Lecciso nata dalla relazione con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, si è sposata in Kenya con il compagno Jan. È stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram (il suo account è privato) pubblicando una foto che ritrae la giovane coppia con abiti bianchi.

La ragazza, 28 anni, è laureata in moda a Milano ma si è sempre divisa tra l’Italia e l’Africa, dove ha fatto volontariato. Il neo marito, Jan Langer, è un manager iraniano-tedesco che vive a Watamu, in Kenya, dove la coppia continuerà a vivere anche dopo le nozze. I due si sono conosciuti proprio in Africa quando la ventottenne, dopo la laurea, ha iniziato a fare volontariato.

Il grande evento si è tenuta all’interno del lussuoso hotel gestito dal neo sposo a Watamu. Una cerimonia svoltasi in riservatezza e soprattutto lontana dal clamore del pubblico italiano. Brigitta ha sempre vissuto nel massimo riserbo e lontana dai riflettori anche quando la mamma era sulla cresta dell’onda per il matrimonio con Al Bano Carrisi. E, anche in questa occasione, si è limitata a pubblicare solo uno scatto delle nozze accompagnato dalla didascalia: «Mr and Mrs».

La notizia del matrimonio era nota e la stessa Brigitta aveva raccontato al settimanale Nuovo che si sarebbe sposata in Africa, dove si svolge la vita della coppia, nella piccola città costiera di Watamu. Brigitta Cazzato e Jan erano già convolati a nozze lo scorso dicembre con una cerimonia civile celebrata a Lecce.