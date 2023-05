Loredana Bertè sui social dopo l’operazione: «Ci vediamo sul palco a luglio»

Loredana Bertè dopo l’operazione subita sembra essere più in forma che mai. Dopo aver annullato il suo tour, in realtà solo rimandato, ora ha lanciato un messaggio sui social e ha scritto ai suoi fan: «Ci vediamo sul palco a Luglio».

Ciao a tutti! Finalmente ho il via libera per la riabilitazione, quindi presto potrò tornare sul palco con il Manifesto Summer Tour Vi aspetto tutti da Luglio con le prime date, non mancate! Un bacio 💙👠🏳️‍🌈 pic.twitter.com/d0U0ua5xzC — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) May 18, 2023

L’intervento subito da Loredana Bertè e il messaggio sui social

Loredana Bertè è stata operata a metà aprile per un intervento chirurgico d’urgenza. Non era stato specificato a cosa dovesse operarsi la cantante che purtroppo era stata costretta a uno stop di qualche settimana. Ora comunque, la cantante sembra essere ritornata in piena forma e ha deciso di pubblicare un messaggio clip sui social. La Bertè ha dichiarato: «Sono al San Raffaele e sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare il tour. VI aspetto a luglio in tutta Italia. Vi prego, venite tutti. Vi aspetto, ciao». La cantante anche in questo periodo non ha rinunciato al suo stravagante look e mantiene la sua coda blu. Inoltre, sempre qualche giorno fa lei stessa aveva annunciato i fan della buona riuscita dell’operazione, attraverso un post pubblicato sui social.

Le nuove date del tour

Che la Bertè stesse in buone condizioni era evidente già lo scorso 13 maggio. Infatti, in quell’occasione l’artista aveva scritto questo tweet: «Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica e mi sto anche guardando l’Eurovision!». I dettagli sulla ripresa del suo Manifesto Summer Tour 2023 sono arrivati solo 4 giorni più tardi, quando ai fan sono state comunicate le nuove date. Inoltre, gli organizzatori dei concerti hanno fatto sapere che gli spettacoli saltati a causa dei problemi di salute di Loredana Bertè verranno recuperati a marzo e aprile 2024.