Loredana Bertè si deve operare, salta il tour teatrale. Lo staff: «Non è in pericolo di vita»

Loredana Bertè rinuncia al «Manifesto Tour Teatrale 2023» a causa di un intervento chirurgico. Attraverso i social lo staff dell’artista ha comunicato che il suo tour slitterà al prossimo anno. Sono stati tanti i commenti di incoraggiamento dei fan della cantante e tra questi spunta anche quello dell’amica Antonella Clerici.

Il comunicato dello staff di Loredana Bertè

L’annuncio della rinuncia di Loredana Bertè al suo tour è stato comunicato nella giornata di lunedì 17 aprile, tramite un post su Instagram. Difatti, sul profilo ufficiale della cantante si legge: «È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)». Inoltre lo staff della Bertè ha precisato con forza che l’artista «non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi, ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima» e che non è ancora esclusa «la possibilità di un tour estivo».

Le nuove date per gli spettacoli

Inoltre, sempre lo staff di Loredana Bertè fa sapere che a breve saranno comunicate le nuove date e i fan potranno scegliere se utilizzare i biglietti già acquistati, che restano validi, oppure chiedere il rimborso del biglietto. «Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre», conclude il comunicato dello staff e il popolo della Bertè ha reagito riempiendo la pagina della cantante di messaggi di incoraggiamento per il suo intervento, mentre la sua amica Antonella Clerici ha commentato con un «daje Lory», con l’aggiunta di emoji a cuore.