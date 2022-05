L’ora legale, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Ficarra e Picone sono i protagonisti de L’ora legale, in onda questa sera, sabato 21 maggio 2022 alle 21.25 su Canale 5. Diretto e interpretato dal duo comico, il film racconta la storia di una cittadina della Sicilia, Pietrammare, dove il caos e il disordine la fanno da padroni. Fino a quando non appare all’orizzonte un nuovo candidato per la carica di sindaco, pronto ad assumerne le redini e a dare forma a grandi cambiamenti.

L’ora legale: cosa sapere del film in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

L’ora legale: la trama

A Pietrammare i cittadini sono in fermento in vista delle elezioni del nuovo sindaco e del consiglio comunale. A spezzare l’egemonia dello storico primo cittadino Gaetano Patanè, personaggio incline alla corruzione e pronto a utilizzare qualsiasi arma per strappare consensi agli elettori, arriva Pierpaolo Natoli che, animato dalla vittoria, si rimbocca le maniche per cambiare le cattive abitudini dei residenti e regolarizzare tutto quello che è contro la legge, combattendo contro l’abusivismo edilizio, realizzando una pista ciclabile e imponendo il giusto metodo di smaltimento dei rifiuti. Il nuovo corso politico all’insegna della legalità, tuttavia, stravolge completamente le abitudini dei residenti. Soprattuto di quelli che abusavano di favoritismi e scorciatoie. Tra questi vi sono anche i due protagonisti Salvatore e Valentino, cognati del neoeletto primo cittadino e proprietari di un chiosco di bibite.

Profondamente diversi tra loro (il primo furbo e manipolatore, il secondo fortemente ligio alle regole), si raccomandano col cognato per un favore, ottenere il permesso per costruire un gazebo per l’attività. Tuttavia, rimangono con un pugno di mosche in mano: la richiesta viene rifiutata e, addirittura, anche la piccola bottega chiusa perché non regolare. Così, pressati dal resto della cittadina per ritornare al vecchio modus operandi, decidono di mettere in piedi uno scandalo e costruire una terrazza abusiva nella casa estiva di Natoli, in modo da costringerlo a dimettersi. Tra peripezie, disavventure e malintesi, ne succederanno delle belle.

L’ora legale: il cast

Accanto a Salvo Ficarra e Valentino Picone nei panni dei protagonisti, nel cast de L’ora legale troviamo anche Vincenzo Amato (Pierpaolo Natoli), Tony Sperandeo (Gaetano Patanè), Leo Gullotta (Don Raffaele), Sergio Friscia (il vigile Gianni), Antonio Catania (il vigile Michele), Eleonora De Luca (Betty Natoli), Ersilia Lombardo (Francesca Natoli), Alessia D’Anna (Maria), Francesco Benigno (Vittorio), Alessandro Aiello (Pinuccio), Paride Benassai (Marcello) e Mary Cipolla (signora Giovanna).

L’ora legale: cinque curiosità sulla pellicola

1) L’ora legale: risate e riflessioni

Tra cinismo e humor, L’ora legale risponde perfettamente ai crismi della commedia all’italiana politicamente scorretta. E, accendendo i riflettori su temi come corruzione e clientelismo, coglie l’occasione per parlare senza troppi filtri dell’ipocrisia, delle debolezze e dei limiti delle persone. Soprattutto nel loro rapporto con la politica.

2) L’ora legale: Termini Imerese o Pietrammare?

Com’è noto, Pietrammare non esiste. La reale location del lungometraggio, infatti, è Termini Imerese, che ha fatto da scenario a tutte le riprese della pellicola.

3) L’ora legale: reperti storici e dove trovarli

In alcune delle scene de L’ora legale, Salvo e Valentino fanno delle chiamate da un telefono pubblico di tipo Rotor. Cosa che, nella realtà, non sarebbe possibile: il modello, infatti, è fuori servizio dal 2002.

4) L’ora legale: un epilogo che richiama la realtà dei fatti

Per quanto amaro e dissacrante, quello del film è un finale particolarmente realistico. Trattamenti di preferenza, concessioni e ‘regali’ che personaggi politici fanno ai cittadini finiscono per impigrirli e assuefarli all’illegalità, cosa che la coppia ha voluto sottolineare con ironia.

5) L’ora legale: un’ottima risposta dal pubblico

Al di là dei riconoscimenti della critica, che lo hanno portato ad aggiudicarsi il prestigioso Nastro d’argento come miglior commedia dell’anno, anche il pubblico ha risposto benissimo: la commedia ha guadagnato in totale 10.138.552 milioni di euro, diventando uno dei film di maggior successo tra quelli realizzati e interpretati da Ficarra e Picone.