L’Ora – Inchiostro contro piombo stasera su Canale 5: trama e cast della serie

«Un gruppo di giornalisti (giornalisti) guidati da un rigoroso e coraggioso direttore del primo giornale che sfidò la mafia con la potenza della parola». Così Claudio Santamaria ha voluto riassumere L’Ora – Inchiostro contro piombo, serie tv di cui è protagonista da stasera 8 giugno alle 21,40 su Canale 5. In 10 puntate, divise in cinque serate, il progetto racconterà la lotta del quotidiano di Palermo L’Ora contro la malavita siciliana durante il Novecento. Nel cast anche Silvia D’Amico, Maurizio Lombardi e Lino Musella. Sarà possibile guardare la serie anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

L’Ora – Inchiostro contro piombo, trama e cast della prima puntata stasera 8 giugno 2022 su Canale 5

La trama della serie ha come protagonista Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) che giunge a Palermo per dirigere L’Ora, giornale del Partito Comunista in crisi di vendite. Ad accompagnarlo nel suo viaggio da Roma c’è la moglie Anna (Silvia D’Amico), sempre al suo fianco. Il suo obiettivo è riportare in auge un quotidiano che ormai da molto tempo si compone di collaboratori che affrontano la quotidianità con poca voglia e il timore del licenziamento. Nicastro, per la sua opera di riorganizzazione, può far leva sull’aiuto di Marcello Grisanti (Maurizio Lombardi), cronista ed ex partigiano. Fondamentale sarà anche l’arrivo da Corleone di Domenico Sciamma (Giovanni Alfieri), aspirante giornalista che porta all’attenzione la scomparsa di un sindacalista. Perché nessuno vuole andare a fondo sulla questione?

La notizia, per quanto importante di per sé, è cruciale per Nicastro. Capisce infatti che ciò di cui la gente del posto e i lettori del giornale hanno bisogno è ben altro rispetto alle lunghe retoriche del Partito. Pertanto la redazione cambia volto e accoglie nuovi e motivati giornalisti. Sbarcano in ufficio il capo redattore cattolico Giulio Rampulla (Francesco Colella), il cronista di nera Salvo Nicata (Bruno Di Chiara), noto sciupafemmine, e la determinata Enza Cusumano (Daniela Marra). L’Ora vanta anche le fotografie di Nic Rustica (Giampiero De Concilio), appena sedicenne ma pieno di passione e volontà. L’intero corpo redazionale si mette dunque a lavoro su un’inchiesta che coinvolge Palermo e Corleone e si lega al dottor Michele Navarra (Fabrizio Ferracane), medico chirurgo legato a Cosa Nostra. Alle sue spalle si cela però anche Luciano Liggio (Lino Musella), scagnozzo che già premedita la successione.