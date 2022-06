L’Ora – Inchiostro contro piombo stasera su Canale 5: trama e cast della quarta puntata

Penultimo appuntamento con L’Ora – Inchiostro contro piombo, serie tv che segue il giornalista Antonio Nicastro, giunto a Palermo per dirigere il quotidiano L’Ora. Stasera 29 giugno, alle 21,40 su Canale 5, andrà infatti in onda la quarta puntata che si prospetta ricca di colpi di scena. Oltre a Claudio Santamaria, volto del protagonista, il cast comprende Lino Musella, Selene Caramazza e Giovanni Alfieri. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme a tutte le puntate precedenti. La serie tv terminerà poi mercoledì prossimo, 6 luglio, con l’atteso episodio finale.

L’Ora – Inchiostro contro piombo, trama e cast di stasera 29 giugno 2022 su Canale 5

Nel nuovo episodio di stasera, il giornale è alle prese con l’intervista di Navarra (Fabrizio Ferracane), chirurgo legato a Cosa Nostra, che si rivela sin da subito di eccezionale importanza. Il dottore infatti, data la sua posizione, conosce vari dettagli personali del direttore Nicastro (Claudio Santamaria), tra cui anche scottanti informazioni sulla vita privata. Tuttavia, alla vista di una foto stampata da Nic (Giampiero De Concilio), scopre suo malgrado di avere una spia nelle sue fila. Liggio (Lino Musella), suo fedele braccio destro, ha in programma di scalzarlo e prendere il potere nel cuore della mafia della città. Urge un suo intervento diretto, pertanto cerca di sfruttare l’intervista al quotidiano per un suo tornaconto personale.

Nel frattempo Olivia (Selene Caramazza) e Domenico (Giovanni Alfieri) si recano in carcere per fare visita a Ferrante, sperando in una sua collaborazione. Il detenuto accetta di rivelare in Tribunale chi ha assassinato Perrotta, portando al nome di Salvo (Bruno Di Chiara). Rinchiuso in un magazzino assieme a un complice, custodisce gelosamente i flipper ormai messi al bando dalla legge. A questo punto, un nuovo colpo di scena sconvolge la narrazione. Ferrante, reo di aver rivelato informazioni riservate, viene improvvisamente ucciso provocando uno scossone anche all’interno del giornale. La notizia sconvolge Olivia e Nicastro, preda di un difficile momento con la moglie Anna (Silvia D’Amico). Nemmeno Enza (Daniela Marra) sta attraversando un periodo tranquillo, tanto che decide di lasciare il marito. Nessuno sa che un nuovo fatto sta per scuotere Corleone e le loro vite per sempre.