Moda, dieci look primaverili da indossare a marzo

Il mese di marzo è il momento perfetto per costruire gli outfit da indossare in primavera. Tra una fashion week e l’altra, le strade di Milano, Parigi, Londra e New York pullulano di influencer, trendsetter e celebrità pronte a lanciare tendenze che rivoluzioneranno il guardaroba dei modaioli, le vetrine delle boutique e le passerelle dei designer. Da quello che si è visto nei défilé, l’estetica degli Anni 2000 non accenna a essere spodestata dal trono: i jeans a vita bassa, i crop top che lasciano la pancia scoperta e le scarpe con la zeppa sono ritornati in voga per restare e convivono con pezzi che, di stagione in stagione, riescono a trovare sempre una cifra stilistica in grado di non farli scadere. Dai completi minimal alle gonne a pieghe, fino agli stivali al ginocchio e agli onnipresenti vestiti cut out, 10 look da tenere in considerazione per prepararsi all’arrivo della bella stagione con stile. Senza perdere troppo tempo davanti all’armadio.

I 10 look primaverili perfetti per il mese di marzo

1- Semplicità e outfit monocromatici

Potrebbe sembrare la scelta più ovvia e meno coraggiosa, eppure nella sua semplicità si rivela vincente. Gli outfit monocromatici sono, da sempre, garanzia di eleganza e raffinatezza e si adattano alla perfezione a qualsiasi contesto. È il caso della camicia con doppie tasche abbinata a un pantalone con pinces a vita alta indossati dalla stilista danese Lisa Aiken, che ha scelto un colore neutro come il panna. Anche in fatto di accessori, la regola aurea è non esagerare: bastano delle décolleté nere e una pochette in pendant con la mise per ottenere un risultato impeccabile.

2- Il revival delle gonne a pieghe

Declinate in un’infinità di modelli e di lunghezze, le gonne a pieghe sono uno dei grandi must dell’abbigliamento. Soprattutto nella versione midi, quella più versatile e casual. Per alleggerirla da quell’allure seriosa che spesso porta con sé bastano piccoli accorgimenti: abbinarla con t-shirt e bluse, magari cropped, o con una scarpa non troppo impegnativa. La soluzione ideale per non trasformarla in un capo basic privo di guizzi.

3- Tornano i gli stivali oltre i ginocchio

I cuissard, gli stivali sopra il ginocchio che tanto sono stati protagonisti dell’haute couture invernale, continuano ad affascinare i fashion victim anche nella stagione primaverile. Da usare come surrogato delle collant o da abbinare a una gonna corta o a uno short, sono amatissimi dalle it girl come l’imprenditrice Olivia Palermo che li usa tanto nei suoi outfit più urban che nelle occasioni speciali.

4- Minidress optical, un salto negli Anni 70

Le temperature invernali più rigide dovrebbero essere ormai solo un lontano ricordo ed è per questo che molte fashion blogger si concedono miniabiti multicolore più leggeri, abbinati a sandali e infradito o zoccoli e Mary Jane col tacco. La fantasia che va per la maggiore al momento (e che sarà rimarrà anche in estate, almeno a giudicare dalle creazioni proposte dalle maison) è quella optical, un trionfo di linee e motivi geometrici che ricordano molto il gusto degli Anni 70. Non si tratta di un dress code elaborato ma ha il suo perché, soprattutto se impreziosito dagli accessori giusti.

5- L’imprescindibile Americana, un capo mai passato di moda

L’Americana corta, un modello di blazer passepartout che chiunque dovrebbe avere nel proprio armadio, non è mai davvero passata di moda perché capace di rinnovarsi, adattandosi ai nuovi trend. La formula che, a detta degli esperti e degli addetti ai lavori, ne esalta al massimo il taglio è quella che la vede accostata a un pantalone a vita alta, morbido, tendenzialmente a sigaretta o a zampa di elefante. Un look da lavoro più o meno classico che si presta tranquillamente a tentativi di sperimentazione che possono regalargli quel quid in più per non annoiare.

6- Praticità fa rima con total look

Per i giorni carichi di impegni, il total look è un vero e proprio salvavita. Soprattutto se non si ha il tempo di ritornare a casa dall’ufficio prima della cena con le amiche o della serata al cinema con il partner. Il segreto è accostare due pezzi multitasking, capaci di garantire la giusta percentuale di comodità e glamour. I top, le gonne e i vestiti in maglia, ad esempio, sono sufficientemente poliedrici da rendere speciale sia un look da giorno che da sera e abbastanza originali da assicurare un ensemble niente male.

7- La nuova vita del tailleur

Da Chiara Ferragni a Stella Banderas, il tailleur composto da giacca in stile Chanel e minigonna è diventato uno dei look più amati del momento. Tra le pioniere spicca l’influencer Caroline Daur che, di recente, ne ha indossato uno bianco abbinandolo a una camicia colorata e a un paio di semplici stivali neri. Un richiamo delicato e accertato alle atmosfere dei Sixties.

8- È l’ora della multitendenza

Capita, spesso, che modelle e blogger assemblino tra loro trend molto diversi, finendo per trovare una quadra che riesce a farli funzionare in perfetta armonia. Come nel caso di Valentina Ferragni che, in una sola mise, è riuscita a inserire le frange, le scarpe con la zeppa, diventate oggetto del desiderio della Generazione Z e l’arancione della borsa, una delle nuance più in vista assieme al verde fluo. Un esempio di equilibrio tra elementi solo all’apparenza dissonanti.

9- Intramontabile cut out

Ormai degno portatore dell’etichetta di evergreen, l’abito cut out addolcisce ed esalta la silhouette, regalando a chi lo indossa il giusto tocco di sensualità. Può diventare chic, con ballerine e stiletto, oppure strizzare l’occhio allo streetwear, con espadrillas dai toni primaverili. Il Y2K colpisce ancora.