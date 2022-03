Rihanna, il look premaman ispira uno dei trend più chic di stagione

Quando Rihanna ha comunicato al mondo di aspettare un bambino dal fidanzato A$AP Rocky, i fan hanno accolto la notizia con la gioia che avrebbero riservato a una sorella. In un photoshoot di coppia che si è trasformato immediatamente nell’argomento della giornata sui social, la cantante originaria delle Barbados non ha lasciato davvero nulla al caso. Soprattutto in termini di stile. Per la sua prima apparizione ufficiale in dolce attesa, ha scelto un mix di haute couture e street style, con una giacca imbottita vintage di Chanel (uno dei pezzi simbolo della collezione autunnale firmata da Karl Lagerfeld nel 1996), un jeans chiaro e strappato sulle ginocchia, una pioggia di collanine colorate e, ovviamente, il pancione in bella mostra. Una mise che, mettendo in discussione le regole da manuale e le tendenze sdoganate in passato dalle celebrità in dolce attesa, tra vestiti aderentissimi e abiti morbidi e scivolati, ha imposto sulla scena un trend: le scelte di top, giacche sportive, décolleté con tacco a stiletto, hanno attirato subito l’attenzione delle future mamme, incoraggiandole a osare, senza nascondere la propria femminilità.

Rihanna + A$AP are expecting their first child and Riri looks beautiful in new pregnancy shoot 🌸 #Rihanna pic.twitter.com/mp3EwU8Mfp — Glitter Magazine (@glittermagazine) January 31, 2022

Rihanna, tra pancione ed eleganza

Da quando tutto è diventato di dominio pubblico, la 34enne ha sempre mostrato con orgoglio le sue nuove forme. La sua scelta di immagine ha raccolto parecchi feedback positivi, tra messaggi che la celebrano come un modello di ispirazione e personaggi famosi che ne seguono le orme. È il caso della star di Pretty Little Liars Shay Mitchell che, incinta del secondogenito, è stata fotografata di recente in uno degli eventi collaterali organizzati per il Super Bowl. Crop top bianco, pantaloni a vita bassa e catenine che, dal collo, scendono fino all’ombelico, impreziosendo la pancia in crescita. Per la stylist Marian Kwei, l’attrice è soltanto la prima di una lunga serie di vip che saliranno sul carro. «Rihanna ha lanciato un messaggio importante», ha spiegato in un’intervista all’Independent, «rifiutando un look stereotipato, ha dimostrato concretamente come lo stile premaman non debba essere necessariamente materno. Ha deciso di puntare tutto sul pancione, è quello il focus dei suoi outfit. Vuole celebrarlo, vuole esaltarlo e si vede».

Rihanna, mix di indumenti casual e glamour

Aspettare un bambino non significa annullarsi. E questo la popstar di Diamonds sembra averlo ben chiaro. Rispetto a quello che indossava prima della gravidanza, infatti, ben poco è cambiato nel suo guardaroba, da sempre un connubio equilibrato tra pezzi casual e chicche glamour, carico di riferimenti a un’estetica che guarda agli Anni 2000 e ne riprende dettagli ed elementi salienti. «L’approccio positivo che l’artista ha adottato, nel rapporto col corpo che cambia, sottolinea come, nella moda, le norme lascino il tempo che trovano», ha sottolineato la stylist americana Cassandra Dittmer, «le neo-mamme non devono sentirsi sotto pressione. Devono indossare quello che le fa sentire bene, quello che esprime al meglio la loro identità e autenticità. Senza stravolgere troppo il proprio gusto o imporsi di acquistare indumenti anonimi e senza forma solo per non deludere le aspettative della gente che le vorrebbe vestite in un determinato modo, viste le loro condizioni». Un preconcetto che, negli ultimi anni, pare ormai acqua passata: sono sempre di più, infatti, le donne in attesa che non rinunciano ad acquistare maglie, pantaloni o gonne dei propri brand del cuore, optando semplicemente per taglie più comode.

Rihanna, la pancia al centro dell’outfit

«Penso che questo trend incoraggerà le giovani mamme ad accettare la trasformazione di cui sono protagoniste, spingendole a giocare con abbinamenti curiosi e stravaganti», ha aggiunto Dittmer. Un pensiero condiviso anche da Kwei che, in questa corsa a scoprire senza timore il pancione, vede l’eclissarsi delle collezioni premaman che, fino a qualche tempo fa, andavano per la maggiore. Anonime, fuori moda e scialbe. Qual è, dunque, il segreto per replicare e fare proprie le suggestioni lanciate da Rihanna? «Il diktat a cui affidarsi è uno: il centro dell’attenzione dev’essere la pancia», ha concluso Kwei, «vietato far finta di non essere incinte. Hai una maglia corta? Indossala. Vorresti comprare un vestito cut out? Acquistalo, mettilo pure nel tuo carrello online e non voltarti indietro. E, in ultimo, mai rinunciare a divertirsi. Tra capi d’abbigliamento e accessori, le possibilità non mancano di certo».