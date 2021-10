Sin da subito, Kate Middleton e Meghan Markle si sono distinte per aver sfoggiato uno stile impeccabile e in linea con i rigidi protocolli imposti dalla monarchia inglese. Sebbene abbiano gusti molti diversi, la prima classica e chic, la seconda più moderna e casual, i loro outfit hanno spesso attinto da un background comune. Nella scelta di un accessorio come la tiara o di una giacca che ammorbidisca le rotondità della gravidanza, si sono ispirate a quella che è stata, probabilmente, il riferimento della famiglia reale in fatto di moda: la principessa Diana. Che, appassionata di camicette con grossi fiocchi e abiti di taglio sartoriale, sembra essere molto presente nel ricordo e nel guardaroba delle sue nuore. Un modo, sostengono i detrattori, per conquistare il gradimento dell’opinione pubblica.

Il vestito blu a pois che unisce Kate e Lady D

Tra i must dell’armadio di Diana, c’erano i vestiti a fantasia e i colletti appariscenti. Che sembrano piacere anche alla Duchessa di Cambridge che, negli anni, ha adoperato in diverse occasioni (dallo shooting per il ritratto ufficiale in onore del 70esimo compleanno del Principe Carlo a impegni istituzionali di varia natura) un abito blu punteggiato di pois bianchi, disegnato dalla stilista londinese Alessandra Rich. Di primo acchito, l’idea sembra proprio essere una rivisitazione moderna del modello indossato da Lady D per un servizio fotografico scattato a Kensington Palace nel 1985.

Meghan e Diana, tagli comodi e soprabiti per la dolce attesa

Quando era incinta del Principe Harry, Diana non era solita indossare sempre gli stessi pezzi. Non seguiva regole fisse e alternava tagli comodi a eleganti soprabiti che non volevano nascondere né mettere troppo in evidenza le forme. È il caso del cappotto verde con dettagli di velluto scelto per una visita pubblica a Bristol, nel 1982, e abbinato a un delicato cappello in tinta. Sebbene Markle non abbia mai avuto una particolare passione per gli abiti scivolati e voluminosi resi celebri dalla suocera, nel corso della sua prima gravidanza non ha rinunciato a dare forma a uno stile che, soprattutto nei cappotti, voleva conciliare comfort e buongusto. Nel 2019, per un evento del Commonwealth Day alla Canada House di Londra, ha catturato gli obiettivi dei fotografi con un paltò di Erdem nei toni del verde foresta. Molto simile a quello di Diana, nonostante il design più contemporaneo e attuale.

L’omaggio di Kate a Diana per la nascita di Louis

Per la prima apparizione pubblica dopo la nascita del terzogenito Louis, nel 2018, Kate ha chiaramente scelto di rendere omaggio a Diana. Indossando un Jenny Packham rosso con un colletto di seta per posare davanti ai paparazzi col marito e il neonato, all’esterno della Lindo Wing, un’ala del St. Mary’s Hospital. Nella sua semplicità, quel look ha ricordato molto l’outfit di Diana nei ritratti realizzati, nello stesso posto, circa 37 anni fa, assieme a Carlo e al piccolo Harry, venuto alla luce da poche ore. Non era la prima volta che Middleton aveva scelto di seguire le orme della suocera. Già nel 2013, infatti, per la nascita del primogenito George, aveva optato per un altro Jenny Packham a pois. Proprio come aveva fatto la principessa quando aveva dato alla luce William nel 1982.

All-black per le commemorazioni ai defunti

Prendere parte alle commemorazioni funebri è uno degli impegni dei reali. Vestirsi per queste occasioni non è semplice. Per evitare di incorrere in brutte cadute di stile, tanto Markle quanto Diana hanno ripiegato su solenni accostamenti all-black. Nel 1990, per il Giorno dell’Armistizio, lady D aveva fatto visita al cimitero di guerra di Yokohama, in Giappone, con un cappotto scuro impreziosito da una spilla in oro e una blusa in seta. La duchessa di Sussex ha percorso più o meno la stessa traiettoria nel 2019 quando, per una cerimonia in ricordo dei soldati morti durante la prima e la seconda guerra mondiale a Westminster, ha abbinato un soprabito nero di Stella McCartney e un ampio cappello in pendant. Da non dimenticare, l’immancabile papavero rosso in memoria dei caduti.

Gioielli e preziosi, il filo tra Kate e Diana

Tiare e gioielli preziosi vengono, generalmente, utilizzati per completare le mise studiate appositamente per occorrenze di un certo calibro. Lo sa bene Kate che sembra avere una vera e propria passione per la Lover’s Knot Tiara di Diana. Brillante protagonista delle foto al banchetto organizzato per accogliere i sovrani d’Olanda nel 2018, è stata abbinata agli stessi orecchini scelti dalla suocera, una coppia di preziosi pendenti di perla, e alla spilla gialla che regge il tradizionale cameo raffigurante la regina. Un dono di Elisabetta II alle donne della casa.

Una passione condivisa per i vestiti monospalla

Quando, nel 2018, Markle si è presentata sul red carpet dei Fashion Awards, ha lasciato tutti a bocca aperta con un Givenchy monospalla nero creato appositamente per lei da Clare Waight Keller, la stessa designer che si era occupata del suo vestito da sposa. Gli addetti ai lavori hanno colto, immediatamente, la reference a uno degli outfit preferiti da Diana, l’abito blu di Versace sfoggiato, nel 1996, durante la sua visita a Sydney. Una silhouette che, negli anni a venire, ha sempre cercato di declinare in mille altre alternative. Nonostante le proteste dei piani alti, che la reputavano eccessivamente succinta e decisamente poco adatta al peso della sua figura.