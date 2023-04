Longevità fatale, estratto del primo giallo di Attilio De Pascalis

Un visionario uomo d’affari confida di aver scoperto l’elisir che allunga la vita fino a 150 anni, in perfetta forma fisica e mentale, grazie a una pianta rarissima. Nel frattempo, cinque personaggi all’apice del successo muoiono in modo inspiegabile in diverse parti del mondo nell’arco di alcuni mesi: un imprenditore tedesco, una stilista belga, un avvocato inglese, un impresario italiano e una ricercatrice francese. Gli episodi si succedono da Portofino a Singapore, da Santorini a Capri, fino ai Caraibi. Tutti i casi sono archiviati come “decesso per cause naturali”, dopo brevi indagini. Nessuna traccia, nessun sospetto. Ma un brillante analista dei servizi segreti, David, e una intraprendente giornalista televisiva, Liz, sospettano qualcosa. E seguono un’ambigua pista fatta di singolari coincidenze. Fra i due inizia una relazione che si accompagna a scoperte sempre più sconvolgenti. Genetica, tecnologia, passioni e misteri si intrecciano nel romanzo Longevità fatale, il primo giallo di Attilio De Pascalis, autore di libri di management e docente in seminari aziendali e di corsi di scrittura creativa, edito da Mind Edizioni. Tag43 vi propone un estratto del primo capitolo.

Portofino, domenica mattina, 2 giugno 2019. Il corpo giaceva nel prato accanto alla piscina, circondata da un gruppo di alberi. Era l’unico elemento fuori posto nella curata scenografia di Villa Genius, in quella splendida mattina di giugno. Un complesso immerso nel verde che dominava la baia di Portofino, con una vista mozzafiato sul Mar Ligure. In un ettaro di terreno era racchiusa una serie di meraviglie e stravaganze. Una ragnatela di sentieri e scale in pietra si snodava sulla collina. Il giardino era disseminato di alberi, arbusti, piante e fiori. C’era un belvedere, denominato “Vista sull’infinito”, ispirato alla celebre poesia di Giacomo Leopardi. La piscina era ovale. Il bordo sembrava proseguire nelle sottostanti acque del mare, che in realtà si trovavano decine di metri più in basso. Un primo patio, con affaccio sul porticciolo di Portofino, era dedicato alla colazione, mentre un secondo, orientato verso il mare, era usato per pranzi e cene. Costruita all’inizio del Novecento, Villa Genius era un gioiello dell’architettura liberty italiana del tempo. Design, pavimenti, mobilio, arredi, stoviglie. Tutto era studiato per sorprendere gli ospiti. Il progetto era stato affidato a Gino Coppedè, uno dei più celebri architetti del periodo. Dal centro di Portofino un tunnel scavato nella roccia portava nel ventre della collina. Da qui gli ospiti di Villa Genius e delle residenze vicine potevano salire in cima attraverso un sistema di ascensori. Un ingegnoso reticolo chiamato dai locali “gruviera”.

Si accedeva, o meglio si ascendeva, a Villa Genius seduti su un comodo divano nell’elegante ascensore da cui gli ospiti sbarcavano in un altro mondo. A far erigere la villa era stato un imprenditore lombardo che aveva fatto fortuna con la seta. Un simbolo della ricchezza e della classe che si conquistano con l’ingegno. Un emblema del genio italico, Villa Genius, appunto. I suoi nipoti, però, erano stati costretti a svendere la proprietà, un secolo più tardi, per il crack causato da una serie di investimenti temerari. Il patrimonio accumulato dalla famiglia in due generazioni era stato dilapidato in poco tempo. Un destino frequente nella penisola, per chi si ritrova una fortuna senza essersela guadagnata. La capacità di fare affari, infatti, non si tramanda attraverso i geni. La villa si sviluppava su due piani, sormontati da una torretta. In mezzo alla vegetazione un sinuoso sentiero portava alla “terrazza della meditazione”, con affaccio sul mare. Un luogo ideale per riflettere guardando il mondo con distacco: la dovuta distanza fra i veri ricchi e il resto dell’umanità. Nonostante i suoi oltre cento anni, la villa era dotata di tutti i comfort moderni e dei più avanzati sistemi tecnologici: cancelli automatici, telecamere, wi-fi, controlli a distanza, barriere elettrificate per impedire il transito dei cinghiali abituati a scorrazzare in tutto il promontorio. Günther Fischer l’aveva acquistata alcuni anni prima. Lui era al culmine del successo imprenditoriale, mentre il maniero stava andando in rovina. Aveva dovuto investire molto denaro per riportarlo al suo splendore originale. Il nuovo proprietario ne aveva fatto il suo rifugio, dove ritirarsi lontano da impegni e preoccupazioni. Adesso il cadavere di Günther era nel prato, ai piedi di un lettino. Indossava il suo costume da bagno nero Speedo e un elegante accappatoio. Era un uomo in perfetta forma poco sopra i sessant’anni. Fisico atletico. I capelli appena brizzolati, che gli davano un tocco di classe. Il sorriso che lo aveva aiutato negli affari si era trasformato in una smorfia.

Il corpo era contorto, come se fosse stato percorso da una scossa elettrica e avesse cercato di resistere al dolore. Maria, la domestica di Villa Genius, aveva chiamato la polizia dopo che Mario, il giardiniere, l’aveva avvertita della macabra scoperta. Di lì a poco un drappello di persone era arrivato a turbare la quiete del luogo. Francesco Parodi, l’esperto medico legale di Genova, era stato avvertito dai due poliziotti giunti sul posto. Dopo un primo esame sommario, il dottore aveva notato qualcosa di strano e aveva chiesto l’intervento di un magistrato. Poco più tardi era sopraggiunta Letizia Caruso, giovane magistrato di turno, che tempestò di domande Marco Damiano, il più anziano dei due poliziotti. Voleva sapere l’identità della persona deceduta. Chi e quando aveva avvertito la polizia. Stava cercando di ricostruire lo scenario del singolare ritrovamento. Insieme a Marco entrò nella villa. Era essenziale verificare se le telecamere avevano registrato qualcosa di insolito. «Cosa ne pensa?», domandò rivolta al medico legale. «Prima di morire il corpo è stato percorso da spasmi. Lo si deduce dalla contrazione dei muscoli. Il personaggio era in forma e sembra godesse di buona salute». «Tutto qui?», chiese Letizia, che non vedeva l’ora di tornare in ufficio a occuparsi dell’inchiesta sul traffico di droga che coinvolgeva insospettabili Vip, un intricato caso con risvolti internazionali al quale lavorava da mesi. Un’indagine ancora riservata che poteva catapultarla nell’arena dei media e farle fare quel salto di carriera che sognava da tempo. Molto più eccitante della morte solitaria di un ignoto imprenditore straniero. Letizia si muoveva avanti e indietro agitata. Sembrava convinta che il medico legale le stesse facendo perdere tempo prezioso. Tirò fuori dalla borsa la sigaretta elettronica, pigiò il pulsante e la accese, aspirando a lungo. Poi espirò il fumo sotto gli occhi dell’attonito professionista. «Le spiace…», disse l’anziano dottore. «Va bene», rispose la donna seccata, «vediamo di sbrigarci. Devo tornare a Genova».

«In base alla temperatura del corpo, la morte dovrebbe essere avvenuta questa mattina, fra le sei e le otto», spiegò Francesco. «Quale può essere la causa del decesso?», lo interrogò la donna. «La morte è stata probabilmente causata da un arresto cardiocircolatorio. Sul corpo non ci sono segni di violenza». «Bene, quindi è tutto molto chiaro», concluse il magistrato. Il medico legale alzò la mano, come per chiedere la parola. «Sulla coscia destra c’è una piccola ustione», osservò il dottore. «E di cosa si tratta?». «Non ne sono sicuro. Sembra la puntura di un animale. Un insetto o una medusa». «Ma per favore! Una medusa in una piscina a Portofino…». La donna aspirò nuovamente dalla sigaretta elettronica e fissò l’anziano professionista. «Comunque non ho ancora finito», disse Francesco osservando il corpo senza vita. «Va bene, vado a vedere cosa hanno scoperto i poliziotti», concluse il magistrato. Nella grande sala da pranzo incontrò Marco. «Avete trovato qualcosa?», chiese Letizia. «Abbiamo ascoltato il personale e controllato i video delle telecamere e i sistemi di allarme», spiegò il poliziotto. «L’uomo è arrivato ieri sera e non ci sono state visite né intrusioni. Quando è morto era solo. L’ha trovato il giardiniere questa mattina e ha dato l’allarme. Poi la domestica ci ha chiamati». Originario della Campania, Marco dirigeva da tre anni il commissariato della vicina Rapallo. Una zona tranquilla, rispetto alle aree turbolente del Sud nelle quali aveva iniziato la carriera. In quel breve lasso di tempo aveva seguito diverse vicende singolari, legate per lo più a turisti rapinati o bravate di vacanzieri ubriachi. In quel fazzoletto di Italia le esistenze delle persone normali e le vite dorate di chi frequentava ville e yacht scorrevano in parallelo, a poca distanza ma lontanissime fra di loro. I due si spostarono nella stanza in cui l’agente Roberto Siani stava smanettando sulla tastiera del sistema di sorveglianza.

«Ha trovato qualcosa di interessante?», chiese la donna. «In effetti sì…», rispose timidamente Roberto, nelle forze dell’ordine da pochi mesi, con un passato da informatico. Si trovava per la prima volta davanti a un cadavere ed era sconvolto. «Cosa?», lo aggredì Letizia. «Andando indietro ho trovato le immagini di quando è morto. Sono andato ancora indietro… Prima non è successo nulla». «Mi faccia vedere», ordinò il magistrato. Il giovane fece scorrere le immagini. «Abbiamo ricevuto la chiamata alle 7.52, perciò sono andato indietro a partire da quel momento. Ecco, qui è quando il giardiniere ha trovato il corpo». «E prima?», chiese agitata la donna. «L’uomo è a terra, dove è stato trovato. Prima lo si vede sul lettino che riposa». Il video scorreva e mostrava il corpo di Günther Fischer sdraiato. Sembrava che stesse dormendo. «Cosa è successo?», incalzò il magistrato. Roberto tornò indietro e ripropose a Letizia e al superiore la singolare scena al rallentatore. L’imprenditore stava riposando sul lettino, avvolto nel suo accappatoio. Improvvisamente, il corpo aveva cominciato ad agitarsi, in preda alle convulsioni. Poi, di colpo, era piombato sul prato e aveva smesso di muoversi. Era rimasto lì, contorto, come lo avevano ritrovato. Roberto tornò indietro e fece scorrere la scena di nuovo, questa volta più veloce. Una sorta di solitaria danza macabra. «Potete farmi una copia del video?». «Certo», rispose Marco, volgendo lo sguardo al collega più giovane, che annuì. La donna uscì fuori e vide che il medico, dopo aver fatto alcune fotografie, stava sistemando la sua valigetta. «Bene. Ho concluso il mio esame preliminare: suggerisco di far fare un’autopsia», affermò Francesco. «Certo», rispose laconica la donna. «Avete trovato qualcosa di interessante nei video?».

«Sì. Una delle telecamere ha ripreso il momento del decesso». «Ah! E cosa si vede?». «Il nostro amico stava riposando sul lettino», spiegò il magistrato, «poi a un certo punto è stato preso dalle convulsioni. È rotolato sul prato e non si è più mosso». «Un arresto cardiocircolatorio, appunto». «Ma crede davvero che possa essere stato causato da un insetto o da una medusa?». «È possibile». «Ma andiamo… Una medusa in una piscina! Non avrebbe potuto sopravvivere nell’acqua con il cloro!». In quel momento Marco li raggiunse, portando un dvd. «Nella piscina c’è acqua di mare», intervenne il poliziotto. «Come, prego?», replicò la donna, infastidita. «L’acqua della piscina è marina. Molte ville a Portofino sono dotate di pompe che aspirano l’acqua dal mare. È una bizzarria da ricchi. Ovviamente ci sono dei filtri», specificò il poliziotto, facendo intendere che conosceva il territorio. La donna lo fissò, interdetta. «Le meduse del Mediterraneo non sono così velenose da uccidere», ribatté la donna. «A meno che una persona non abbia particolari allergie», puntualizzò il medico, «per questo è bene fare un’autopsia, anche se non ci sono segni di violenza». «Ho già detto che va bene. Proceda!», rispose stizzita Letizia. «Mi faccia avere i risultati appena disponibili». «D’accordo», annuì Francesco, senza scomporsi. Più tardi una vettura delle pompe funebri arrivò ai piedi della collina. Il corpo di Günther Fischer venne avvolto con cura in un telo cerato, davanti agli sguardi tristi della domestica e del giardiniere. Si trattò del trasporto più insolito mai fatto su quell’ascensore. Per evitare che cadesse, il corpo venne tenuto inclinato da due addetti per l’intero tragitto. Un inquietante abbraccio con il cadavere, poi adagiato in una bara una volta a terra. Alcuni giorni dopo, il medico legale telefonò al magistrato e chiese di incontrarla: «Sono molto impegnata, ma se vuole possiamo prendere un caffè nel mio ufficio domani alle 10 così mi consegna il referto», disse Letizia. «Perfetto, così le spiego di persona. C’è qualcosa di curioso…». «In che senso?», chiese il magistrato. «Domani le racconto tutto».