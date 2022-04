Covid, la Regina Elisabetta II è ancora «molto stanca ed esausta»

Nel corso di un colloquio, effettuato in videocollegamento con alcuni pazienti e operatori sanitari del Royal London Hospital, la regina Elisabetta II ha rivelato tra le righe di essere ancora «molto stanca ed esausta» a causa del Covid, al quale era risultata positiva il 20 febbraio.

As Patron of the @RoyalLondonHosp, The Queen has marked the official opening of the Queen Elizabeth Unit, which was built in just 5 weeks in response to Covid-19.

👇 Her Majesty joined a video call with staff and patients to hear about their experiences during the pandemic. pic.twitter.com/p5SzMaG4di

