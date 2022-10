Come sapere chi rischia di sviluppare il Long Covid? C’è un esame del sangue

C’è chi ha avuto qualche piccolo sintomo, tipico dell’influenza. E chi invece è stato molto male, e anche senza finire in terapia intensiva si è portato dietro gli strascichi della malattia per molto tempo, infilandosi in una specie di incubo. Il coronavirus colpisce in maniera diversa, lo abbiamo capito in questi quasi tre anni di pandemia. Ma c’è un modo per prevedere chi ha maggiori possibilità di sviluppare la forma che lascia sul fisico (e sulla mente) effetti a lungo termine, comunemente detta Long Covid? Secondo un nuovo studio appena pubblicato su eBioMedicine, del gruppo The Lancet, sì. Basta un particolare esame del sangue, da fare appena subito dopo essere risultati positivi. La ricerca finora è stata sviluppata su piccola scala, e sarà dunque necessario fare altre verifiche per confermare il risultato.

Proteine “spia” legate a meccanismi anticoagulanti e antinfiammatori

Il campione è il plasma di 54 operatori sanitari con Covid, prelevato ogni settimana per 6 settimane nella primavera 2020, confrontandoli con campioni raccolti nello stesso periodo su 102 sanitari che non erano stati contagiati da Sars-CoV-2. Sono state così riscontrate concentrazioni anomale, parecchio elevate, per 12 proteine su 91 di quelle analizzate, in corrispondenza dei casi più gravi. Il team ha poi osservato che i livelli fuori dalla norma di 20 proteine erano predittivi di disturbi che rimanevano anche a un anno dal contagio. La maggior parte di queste proteine “spia” era legata a meccanismi anticoagulanti e antinfiammatori.

Potrà essere più semplice decidere a chi somministrare trattamenti antivirali

I ricercatori hanno quindi messo in piedi un algoritmo capace di esaminare i profili proteici dei partecipanti, e questo è stato in grado di distinguere tutti gli 11 operatori che un anno dopo l’infezione lamentavano almeno un sintomo persistente. L’autrice principale del lavoro, la dottoressa Gaby Captur, dell’University College London, ha spiegato: «Il nostro studio mostra che anche un’infezione Covid lieve o asintomatica altera il profilo proteico del plasma sanguigno. Se saremo in grado di identificare in modo rapido ed economico le persone che andranno incontro al Long Covid potrà essere più semplice decidere a chi somministrare trattamenti antivirali nella fase iniziale dell’infezione per limitare anche il rischio di Long Covid». C’è da dire che la ricerca è stata condotta quando ancora non c’erano i vaccini. E ora alcuni studi non definitivi suggeriscono che chi è vaccinato sembra essere più protetto anche dai sintomi che durano nel tempo. Ecco perché probabilmente il lavoro dei ricercatori oggi andrebbe rifatto o quantomeno aggiornato. Ma intanto la scienza continua a lavorare per rendere il Covid sempre meno pericoloso.