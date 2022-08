Londra, ricompare la polio: offerto il richiamo a un milione di bambini

Ritrovate tracce di polio di tipo 2 (sigla VDPV2) nei canali di scolo di Londra. La capitale inglese corre subito ai ripari. I bambini da 0 a 9 anni che abitano nella metropoli potranno avere il richiamo per la vaccinazione antipolio. In tutto, si tratta di circa un milione di soggetti. Secondo il ministro della Sanità Steve Barclay «a nessuno è stato diagnosticato il virus». Il rischio è considerato basso anche perché la popolazione adulta dovrebbe aver completato già da anni la vaccinazione, quindi sarebbe immune a questo secondo tipo di polio.

Londra risponde alla polio con il richiamo

A far scattare l’allarme a Londra era stata l’UK Health Security Agency UKHSA – cioè l’agenzia del sistema sanitario inglese che si occupa della sicurezza medica -, che aveva riscontrato nelle acque di scolo tracce della malattia. Solo a giugno 2022 c’era stata un’allerta con l’Agenzia nazionale del Farmaco, la MHRA.

Il virus era stato dichiarato eradicato nel Regno Unito nel 2003, ma, negli ultimi studi effettuati negli impianti, la polio era stata riscontrata ben 116 volte. Abbastanza per diramare una prima allerta e passare ora al richiamo. Non si tratta di un obbligo per i bambini inglesi, ma solo di un’offerta da parte dell’ente pubblico. Al momento, l’iniziativa è limitata alla capitale, dove si sono riscontrate queste tracce.

Cos’è la polio

La polio – o poliomelite o paralisi dei bambini – è una malattia antichissima. Il 90% delle infezioni non ha sintomi, ma nell’1% dei casi riesce ad attaccare il sistema nervoso periferico, paralizzando così i muscoli. La paralisi dipende dai nervi attaccati dalla malattia, quindi si possono distinguere diversi tipi di polio in base alla zona colpita. Infatti, nei secoli passati, i nervi colpiti erano spesso quelli del diaframma nei bambini e questo ne causava la morte per soffocamento.

Nel 1910 c’è stata una vera e propria epidemia. Solo nel 1950, però, si riuscì a creare un primo vaccino, che fu la base anche per i sieri contro il vaiolo e la peste bovina.