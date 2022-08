Londra paralizzata dagli scioperi: metro e bus fermi per tre giorni

Il Regno Unito è alle prese con un’estate complicata. Dopo la crisi di governo e i netti rincari di energia e materie prime dovuti all’invasione della Russia in Ucraina, il popolo britannico è alle prese con un’inflazione mai registrata prima. Ma a pesare sulla vita quotidiana sono soprattutto gli scioperi nel settore trasporti, che hanno paralizzato gran parte della Gran Bretagna, Londra su tutti. Milioni di pendolari e viaggiatori restano fermi a causa dell’assenza di personale, che coinvolge treni, metro e autobus.

Londra: tre giorni di scioperi

Saranno tre giorni molto complicati per Londra, a causa degli scioperi annunciati dai sindacati. Saranno fermi treni e metrò già da oggi, mentre domani toccherà ancora alla metropolitana e a parte ai bus, prima di replicare domenica. Gli analisti preventivano che saranno 72 ore di grossi disagi per oltre quattro milioni di passeggeri che quotidianamente utilizzano la metropolitana. A questi si aggiungono almeno tre milioni di cittadini e turisti che utilizzano i bus a due piani. Le autorità preventivano un grande utilizzo di taxi e auto privato che porterebbe alla paralisi del traffico cittadino. Molte aziende hanno indetto lo smartworking per consentire ai propri lavoratori di evitare spostamenti che potrebbero generare disagi anche alla produttività.

I sindacati chiedono l’aumento dei salari

A costringere i sindacati a indire gli scioperi è stata l’inflazione. L’aumento del costo della vita in Gran Bretagna è di oltre il 10 per cento nell’ultimo anno. Colpa della crisi economica in cui il Regno Unito è entrata a causa del caro energia e materie prime, così come accade in altri Paesi europei. I sindacati quindi chiedono l’aumento dei salari, con il potere d’acquisto ormai sempre più basso. Secondo le stime, due terzi dei lavoratori potrebbero risentire ad oggi dell’aumento delle bollette del gas e dei generi di prima necessità. Un problema grave e di difficile risoluzione anche a causa della crisi di governo. Boris Johnson, dimissionario, è in vacanza lontano dal Paese. Le elezioni sono lontane e il Paese è senza guida.