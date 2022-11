Londra, presto in scena un musical su Berlusconi

Da crooner sulle navi da crociera a soggetto di un musical. È la la parabola artistica di Silvio Berlusconi, la cui storia sarà presto raccontata in uno spettacolo, atteso al debutto in primavera sul palcoscenico del nuovo teatro Southwark Playhouse Elephant di Londra. Tra i brani musicali dello show figurano canzoni come Bunga Bunga e My Weekend with Vladimir.

La storia del Cav vista dagli occhi di tre donne

Il musical, che si intitolerà Berlusconi e che è stato descritto come «Evita sotto acidi» dagli autori, ritrae l’ex primo ministro italiano alla vigilia del verdetto nel processo per frode fiscale, mentre ripercorre la sua ascesa e caduta, decidendo di scrivere un’autobiografia. Nello spettacolo la storia del Cavaliere viene poi raccontata attraverso gli occhi di tre donne: Ilda Boccassini, ex procuratore aggiunto della Repubblica che lo ha ripetutamente indagato; Veronica Lario, seconda moglie del fondatore di Forza Italia, che lo ha lasciato nel 2009 dopo quasi 20 anni di matrimonio; il personaggio di una giornalista, basato su persone reali.

La produttrice: «Facile fare satira su Berlusconi»

Berlusconi, pubblicizzato come una “storia quasi vera”, sarà prodotto da Francesca Moody, meglio conosciuta per il successo dello spettacolo teatrale Fleabag di Phoebe Waller-Bridge, da cui è stata poi tratta l’omonima e fortunata serie tv. Il musical metterà in scena «tutto il carisma di Berlusconi» e il modo in cui ha tenuto in mano il potere, «stabilendo le regole» per un certo stile di leadership populista, ha spiegato la produttrice alla stampa britannica, tracciando parallelismi con Boris Johnson e Donald Trump. «Gran parte del modo in cui si è comportato è confuso e ridicolo: è facile fare satira su questo». Il risultato, ha spiegato Moody, è un musical politico che offre «una buona serata fuori, ma che al momento di lasciare il teatro lascia sensazioni strane, per come sei stato intrattenuto».

Lo spettacolo andrà in scena dal 25 marzo al 29 aprile

Il musical Berlusconi, ha annunciato Moody, avrà «una colonna sonora pop, beat e canzoni in stile Eurotrash», scritte da Ricky Simmonds e Simon Vaughan, che lavorano in coppia da anni: tra i brani musicali titoli come For Italy, Bunga Bunga, Thank Goodness for Silvio e My Weekend with Vladimir. Lo spettacolo andrà in scena Southwark Playhouse Elephant dal 25 marzo al 29 aprile.