Londra, 25enne italiano in coma dopo un pestaggio in un pub

Marco Pannone, ragazzo di 25 anni, è stato aggredito in un pub a Londra. A causa del pestaggio subito, il ragazzo è andato in coma e ora si trova in condizioni critiche.

Il pestaggio subito a Londra dal ragazzo italiano di 25 anni

Marco Pannone, italiano di 25 anni originario di Fondi, in provincia di Latina, si trova in coma a Londra dopo aver subito un pestaggio mentre era in un pub. Il ragazzo nella notte tra venerdì e sabato ha subito un’aggressione per cause ancora non note. È stato colpito ripetutamente a pugni dal suo aggressore, o dal gruppo di aggressori, ed è stato lasciato a terra agonizzante.

A quel punto sono stati chiamati gli operatori sanitari che l’hanno trasportato d’urgenza al King’s College Hospital. Il ragazzo una volta arrivato è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva e ancora ora si trova lì, in coma, mentre i medici cercano di riportare stabili le sue condizioni.

L’avviso ai familiari

I familiari del ragazzo aggredito a Londra si trovano in Italia e sono stati avvertiti solo sabato mattina, intorno alle 10, grazie a un messaggio inviato su Facebook. Il messaggio aveva un contenuto scioccante ed è stato inviato sul profilo principale della sorella di Marco. Nel messaggio si descrivevano le condizioni del giovane italiano, critiche visto che aveva subito un feroce pestaggio da parte di un aggressore anonimo.

Lo zio del 25enne, come riportato dal giornale Leggo è volato subito in Inghilterra per assistere il giovane nonostante ora si trovi in coma. Le sue parole al riguardo sono state: «Appena atterrato sono andato in ospedale. Una dottoressa gentile mi ha spiegato che le condizioni di Marco sono molto gravi, che è arrivato in condizioni disperate e hanno dovuto asportare una parte di calotta cranica per cercare di ridurre la pressione e salvargli la vita». Un’operazione difficile, ma per Marco c’è ancora speranza.