Londra, auto si schianta contro i cancelli di Downing Street: un arresto

Un’auto guidata da un uomo, la corsa e poi lo schianto contro i cancelli di Downing Street. La Met Police ha dichiarato che l’autore del gesto è stato arrestato, anche se l’incidente non sembrerebbe legato al terrorismo. Un testimone ha riferito di aver visto agenti puntare il taser contro un uomo, che, secondo quanto riportato da la BBC, è stato tenuto con la faccia a terra mentre veniva arrestato. Al momento l’ingresso alla strada è presidiato 24 ore su 24 da agenti di polizia, ma è accessibile dalla strada attraverso Whitehall.

Auto contro Downing Street: nessun ferito

Dalle prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. L’area di Whitehall, la strada principale che attraversa il cuore di diversi uffici governativi, è stata parzialmente evacuata in seguito all’incidente, per essere riaperta al traffico solo dopo che il cordone di polizia è stato rimosso. L’auto è stata caricata su un veicolo di recupero della polizia. Durante le operazioni di rimozione, un ufficiale della scientifica è stato visto ispezionare l’auto. La corrispondente politica della BBC Helen Catt fa sapere che sembravano esserci pochi danni al cancello e che Whitehall è tornato alla normalità.

Le testimonianze dei presenti

Secondo uno dei testimoni, Simon Parry, 44 anni, durante l’intervento della polizia un agente ha puntato il taser contro l’uomo alla guida. Un altro testimone, Matthew Torbitt, 32 anni, ha detto di aver sentito un forte botto ed è stato fermato a Whitehall dopo che la polizia aveva bloccato l’area. Il filmato dell’incidente mostra l’auto, una Kia argento del 2009 immatricolata a Londra, che rallenta mentre si avvicina all’ingresso principale di Downing Street. Frank Gardner, corrispondente per la sicurezza della BBC, ha affermato che la polizia ha passato anni a preparare misure di risposta rapida per incidenti potenzialmente pericolosi nel centro di Londra a seguito di attacchi di alto profilo in tutto il mondo.