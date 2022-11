Lombardia, Letizia Moratti si candida con il Terzo Polo

Ora è ufficiale: Letizia Moratti sarà la candidata del Terzo polo alle elezioni regionali in Lombardia. Lo ha fatto sapere la stessa ex sindaca di Milano in una nota: «Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia». La collaborazione, spiega Moratti, nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina», che è «ampiamente aperta» all’adesione «di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni».

«Inizia oggi un nuovo appassionante cammino»

Moratti si è detta fiduciosa di poter realizzare «interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente», grazie a un progetto «forte ed attento ai territori», nonché volto a «offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo». La candidata del Terzo Polo ha poi ringraziato Calenda e Renzi per l’appoggio di Azione e Italia Viva: «Inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita».

Moratti candidata del Terzo Polo, le reazioni di Pd e Lega

La candidatura a presidente della Lombardia di Moratti non è un’opzione per il Pd. «Non credo possa funzionare che c’è qualcuno che decide anche per gli altri. Siamo disponibili a confrontarci ma non vogliamo imporre niente a nessuno né farci imporre niente da nessuno», ha dichiarato il segretario dem lombardo Vinicio Peluffo, a margine dell’assemblea regionale convocata oggi a Milano. Esclusa anche l’ipotesi di ticket tra Moratti e Carlo Cottarelli. Possibile invece l’alleanza con la lista civica di Moratti.

«Ha fatto per anni il ministro, il sindaco e l’assessore col Centrodestra, oggi va a sinistra e si candida con Renzi. Auguroni»: è con questo tweet che la Lega ha commentato la candidatura di Moratti con il Terzo Polo.