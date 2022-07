Lombardia, al via il piano regionale per la prevenzione dei suicidi nelle carceri

La Regione Lombardia ha dato l’ok per il piano regionale per la prevenzione dei suicidi nelle carceri. La Giunta ha approvato la delibera sull’aggiornamento lunedì mattina, proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Ecco in cosa consiste.

Piano regionale prevenzione suicidi nelle carceri: qual è la situazione?

La Lombardia conta sul proprio territorio 18 istituti penitenziari sui 190 nazionali. Nelle sue strutture c’è il maggior numero di persone sottoposte a regime carcerario. Sono diverse nel territorio le situazioni critiche. Nel carcere di Brescia Canton Mombello, dov’è nota la problematica di sovraffollamento, si verificano spesso episodi di violenza e autolesionismo.

Gli ultimi, avvenuti pochi giorni fa, hanno spinto il sindaco a incontrare il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Durante l’incontro egli ha sollevato ancora una volta l’urgenza di un nuovo carcere cittadino. Quello del sovraffollamento degli istituti penitenziari è un problema che però non riguarda solo Brescia. Come rivela un report sul sito del ministero aggiornato, i posti disponibili in Lombardia sarebbero 6.150, ma i reclusi sono 7.962. Intanto, secondo il sindacato di polizia penitenziaria, nel mese di giungo ci sono stati 8 suicidi, 6 tentativi di suicidio e 5 aggressioni ad agenti.

Cosa prevede il piano approvato dalla Giunta regionale

“Il piano regionale approvato – ha illustrato Moratti – utilizza la stessa metodologia risultata vincente e più volte citata dall’Organizzazione mondiale della sanità in riferimento alla Lombardia durante la pandemia. Una stretta alleanza tra il mondo penitenziario e quello sanitario per prevenire i suicidi, purtroppo aumentati durante il periodo dell’epidemia, anche a causa delle restrizioni che hanno reso ancora più afflittivo il momento della carcerazione, è infatti necessario giocare in squadra”.

“Un momento di grande criticità – ha aggiunto l’assessore – è dato dall’ingresso in istituto e dall’inizio della vita detentiva, con la conseguente necessità di ambientarsi a un nuovo contesto. In quest’ottica le modalità di accoglienza rivestono particolare importanza e consentono una prima e immediata valutazione del rischio autolesivo e suicidario”.

Il piano ha come soggetti destinatari le Asst e le Ats sul cui territorio è presente un Istituto Penitenziario, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e le Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti. Secondo quanto stabilito, i direttori delle strutture penitenziarie e sanitarie provvederanno a nominare per le rispettive competenze uno staff multidisciplinare. Questo sarà composto da rappresentanti del personale penitenziario e sanitario qualificati e dotati di adeguati livelli di competenza e responsabilità.

In che modo i detenuti riceveranno assistenza?

I medici accompagneranno alla valutazione dello stato di salute anche un’attenzione particolare per i comportamenti del soggetto, soprattutto nei momenti più difficili della carcerazione.

“In base a colloqui e valutazioni, lo staff multidisciplinare nel più breve tempo possibile dovrà predisporre un programma individualizzato di presa in carico congiunta nel quale saranno indicati ulteriori interventi integrati degli operatori sanitari, di sostegno e di sorveglianza, secondo le necessità determinate dalle problematiche rilevate“, ha osservato ancora Moratti. “Attraverso il dialogo e il confronto, personale sanitario, penitenziario, psicologi, volontari, ma anche i familiari, gli avvocati difensori e i magistrati – ha proseguito – dovranno essere in grado di cogliere anche il minimo segnale di disagio o campanello d’allarme”.