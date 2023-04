La vignetta su Lollobrigida e Meloni e come dev’essere la satira politica oggi

Piccolo consiglio: se non seguite ancora il podcast satirico di Luca Bizzarri Non hanno un amico, cominciate ora. Un po’ vi invidio perché avrete un sacco di puntate strepitose da recuperare, e ore di divertimento garantito attraverso le vostre brave cuffiette che vi permetteranno di ridere senza che nessuno venga a rompervi le scatole, e, se qualcosa non vi garba o vi sembra politicamente scorretto, potete scrivere direttamente all’autore senza rompere le scatole al resto del mondo. Così dev’essere la satira politica oggi: un prodotto di nicchia, o meglio, di bolla, non proprio semiclandestino ma non troppo accessibile, devi trovarlo solo se sai dove cercarlo. Un po’ come i film in lingua originale, che ben poche sale, al di fuori delle grandi città, osano proiettare più di una volta a settimana e in orari alla portata solo di studenti universitari o di pensionati nerd. Tanto ci sono le piattaforme, dove trovi tutto con tutti gli audio e i sottotitoli possibili.

La Presidente @GiorgiaMeloni è intervenuta stamane (solerte, per Cutro le sono occorsi 7 giorni) sulla mia vignetta per @fattoquotidiano dedicata al ministro Lollobrigida (incidentalmente, suo cognato) e la sostituzione etnica. Questo il suo intervento, domani replico sul Fatto pic.twitter.com/DHsM3CO3X7 — Natangelo (@NatangeloM) April 20, 2023

Le vignette satiriche non sono quelle raffinate e ben disegnate

Perché anche la satira ormai va sottotitolata, doppiata o corredata di trascrizione: è un linguaggio che capiscono in pochi e infastidisce molti, fra cui alcuni fra i pochi che la capiscono. E così come nessun giornale italiano in prima pagina pubblicherebbe un articolo in tagalog o in lappone, così non dovrebbero più pubblicare vignette. Perché le vignette satiriche non sono quelle raffinate e ben disegnate, che proprio per questo diventano una specie di fregio, quasi un pezzo di design cui alla peggio si reagisce con l’indifferenza, ma anche le vignette dal tratto più sgradevole e/o corredate di battute grossolane, come quelle che a volte appaiono sul Fatto Quotidiano.

L’optimum satirico sono le battute di Osho, in romanesco

Uso l’“e/o” perché la penultima polemica scoppiata a causa di una vignetta del Fatto riguardava una caricatura della segretaria del Partito democratico Elly Schlein eseguita dal tecnicamente ineccepibile Francesco Federighi in arte Frank, collaboratore anche di Libero, come si intuiva dalla battuta che non faceva ridere. Mentre l’ultima è divampata a causa di una vignetta di Natangelo, disegnata con stile volutamente rozzo e pupazzettoso, e con una battuta discutibile da più di un punto di vista. Innanzitutto non ha il disclaimer del romanesco, vernacolo che oggi equivale alla gomitata complice, avverte implicitamente di non prendere sul serio quel che si legge o si ascolta, e permette di dire praticamente qualunque cosa. Per questo oggi l’optimum satirico sono le vignette di Osho, cioè fotografie con sovrimpressioni in romanesco. Niente più disegno scorretto, niente più italiano corretto: la perfezione.

Buttarla sulle corna è tanto facile quanto greve quanto sessista quanto italiano

La vignetta di Natangelo mostra due personaggi a letto, un uomo dai tratti afrodiscendenti e una donna dai tratti vagamente Meloni-discendenti, e il dialogo fra loro significa, più o meno: mentre il ministro Lollobrigida, cognato della premier, se ne va in giro cianciando di sostituzione etnica, un immigrato africano gli si sostituisce nel letto coniugale. Buttarla sulle corna, quando il bersaglio sono riferimenti a disgustose teorie suprematiste e cospirazioniste, è tanto facile quanto greve quanto sessista quanto italiano. Ma è altrettanto vero che lo spettro dell’immigrato, nella fattispecie africano, che con la sua prestanza sessuale soppianta il meno dotato omino bianco, è una delle ossessioni più antiche e tormentose per gli italiani maschi, di destra e non solo, e probabilmente alimenta oscuramente anche le fobie cospirazioniste. Basti ricordare i frizzi e i lazzi pecorecci e razzisti contro tutte le donne che si impegnano a favore dei migranti, da Laura Boldrini a Silvia Romano a Carola Rakete, accusate di bramare il sesso interrazziale, o cui si auguravano gang-bang con immigrati.

Disegnare come Makkox o il compianto Vincino non è da tutti

Lo stesso fantasma trasversale ispira l’autore della vignetta (che ha replicato con una “riparatrice” il giorno dopo) e rende ipersensibili i suoi bersagli – i meloniani e Fratelli d’Italia, che ovviamente hanno gridato all’aggressione «a una donna e a una madre» (e ti pareva che non tiravano fuori la madre pure qui). Ma permette a costoro di chiedere e di ottenere puntualmente solidarietà anche a sinistra. in virtù dei vieti cliché sessisti e razzisti per cui a) il peggio che si può dire di un uomo è che la moglie lo cornifica con un nero, e b) i neri sono innanzitutto oggetti sessuali o minacce sessuali. «Questa non è satira, è immondizia», ha tuonato il senatore Pd Dario Parrini. Si può essere d’accordo sulla seconda parte dell’asserzione, non sulla prima. Perché la satira non è sempre santa e virtuosa, può essere anche brutta e antipatica e razzista, come ogni forma di espressione umana. Non devi condividerne per forza lo stile e il messaggio. Del resto la satira apollinea alla Makkox o quella dionisiaca del compianto Vincino non sono cose da tutti. Ancora meno da tutti è la satira alla Altan, che se hai più di quarant’anni devi sempre far finta di trovarla geniale e profondissima per non fare la figura del cretino.

Il nuovo #Minculpop ha il terrore delle #vignette. Il caso “Arianna”: tutti contro il #Fatto. “Allusioni indegne”: parte il coro, da Renzi a Calderoli. E il tema arriva in Aulahttps://t.co/QV6pSJOqFk — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) April 21, 2023

Se persino ChatGPT va in tilt sulla satira che non faccia male a nessuno

E allora torno da dove avevo iniziato, dal podcast di Bizzarri. Che qualche giorno fa raccontava di aver provato, per curiosità, a chiedere un pezzo satirico a ChatGPT, prima che venisse messa al bando. Non voglio spoilerare, ma le risposte che Bizzarri ha ricevuto sono vere e documentate con screenshot. Vi anticipo solo che nemmeno l’intelligenza artificiale è in grado di elaborare una satira che non faccia male proprio a nessuno. Anzi, è proprio l’unica richiesta che può mandarla in tilt.