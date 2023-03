Le imperdibili battaglie di Lollobrigida per il made in Italy a tavola

Ci risiamo con le battaglie identitarie, vere priorità del Paese in un momento delicato di guerre e migrazioni: in Consiglio dei ministri è in discussione una proposta di legge sulle «disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici», come la carne coltivata in laboratorio a partire da cellule animali. Una crociata, quella contro il cibo (e il mangime) sintetico portata avanti da Coldiretti a braccetto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che già si era battuto per l’obbligo di etichettatura per le farine di insetti e che, in generale, si pone come paladino del made in Italy. Perché la destra che accusa la sinistra di occuparsi di temi considerati non preminenti come i diritti civili, ha ben chiaro il focus delle urgenze: la difesa della cucina nostrana.

Cosa prevede il disegno di legge sugli alimenti sintetici

Il testo del disegno di legge stabilisce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici, comprendente «sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi destinati al consumo animale». Eventuali violazioni costeranno sanzioni amministrative pecuniarie «da un minimo di 10 mila euro fino a un massimo di 60 mila ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 60 mila euro, oltre alla confisca del prodotto illecito». Tra gli alimenti sintetici «quella su cui si è concentrata maggiormente la ricerca e la produzione è la carne, che è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali», si legge nella premessa del ddl.

All’estero intanto la ricerca procede spedita

In alcuni Paesi extra-Ue, la ricerca in tale direzione è a buon punto. Come ricorda il testo del ddl, negli Stati Uniti è arrivato il via libera «alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio, cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali», la cui vendita e consumo sono già realtà a Singapore. In Europa, il governo olandese ha stanziato 60 milioni di euro a sostegno dell’ecosistema legato all’agricoltura cellulare. Nel Regno Unito la UK Research and Innovation ha finanziato la società Toslin Technologies con un milione di sterline per lo sviluppo di una nuova tecnologia di carne coltivata. In Spagna BioTech Foods, che guida un progetto di carne in provetta, ha ricevuto 5,2 milioni di euro. In Italia la ricerca va avanti da anni nei laboratori del Cibio, il dipartimento di biologia cellulare computazionale e integrata dell’Università di Trento. Ma adesso rischia di bloccarsi.

Carne coltivata in laboratorio, l’allarme di Coldiretti

A lanciare un grido d’allarme – e una petizione – era stata Coldiretti: «Lo status della ricerca e della sperimentazione degli alimenti sintetici sembra essere a una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, scientifiche soprattutto, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani». Sottolineando il grande interesse nel cibo sintetico da parte di diversi protagonisti del settore hi tech, da Bill Gates (fondatore di Microsoft) a Eric Schmidt (Google), fino a Peter Thiel (PayPal), che hanno investito grandi somme nella ricerca, Coldiretti a fine 2022 aveva avvisato: «La carne sintetica non salva l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute perché non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e, inoltre, non è accessibile a tutti poiché è nelle mani di grandi multinazionali. Si tratta di fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del cibo made in Italy».

I decreti per l’etichettatura dei prodotti con farina di grillo

«Prima o poi entrerà nel mercato alimentare Ue, non è più qualcosa di surreale ma è realtà», ha dichiarato a fine 2022 Wolfgang Gelbmann, senior scientific officer dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il giro d’affari della carne coltivata, secondo gli esperti, potrebbe arrivare a 450 miliardi di euro già nel 2040, valore pari al 20 per cento del mercato mondiale della carne. Nel frattempo, dopo l’approvazione dell’Unione europea, nei nostri supermercati è in arrivo la farina di grillo. A tal proposito, pochi giorni fa Lollobrigida, in una conferenza stampa congiunta insieme al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, e quello della Salute Orazio Schillaci, ha annunciato la firma di quattro decreti riguardanti «diverse farine derivanti da insetti, ovvero cibi non tradizionalmente presenti nell’alimentazione». Per quanto riguarda la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gilla, ha detto il ministro dell’Agricoltura, «pensiamo serva un’etichettatura che specifichi in modo puntuale e visibile quali prodotti hanno derivazione da questi insetti». Ognuno sia libero di scegliere, insomma, ma solo dopo adeguata informazione.

Da tempo viene estratto un colorante da un altro insetto

Nei progetti di Lollobrigida, oltre all’etichettatura, ci sarebbe anche un’apposita scaffalatura. Dopo l’ok da parte di Bruxelles al grillo Acheta in tavola, Lollobrigida aveva detto a Porta a porta: «Al momento è una farina iperlavorata, perché il grillo ha alti contenuti di grassi, quindi va sgrassata, iperprocessata e bisognerà capirne gli effetti». E poi: «Sono d’accordo che i cuochi devono sperimentare come gli artisti e sono anche d’accordo che se uno va dall’altra parte del mondo possa avere la voglia di verificare, se supera la barriera del disgusto, alcune esperienze culinarie di altre nazioni e non credo che sarà questo il grande problema che ci troveremo ad affrontare». Anche perché da tempo da un altro insetto, la cocciniglia, viene estratto un colorante rosso che trova ampio uso nell’alimentazione (con la sigla E120), dallo yogurt ai salumi, fino ai dolci e alle bevande. Altra storia, secondo Lollobrigida, le carni sintetiche realizzate in laboratorio, «che sono il vero rischio per la nostra cultura, alimentazione, e per il nostro sistema produttivo e per la nostra civiltà perché la cucina è alla base del nostro modo di vivere e di essere».

Ma la disperata lotta all’Italian sounding ha già fallito

La difesa del made in Italy, per Lollobrigida, dovrebbe inoltre passare dall’istituzione di un disciplinare per i ristoranti italiani all’estero. Basta, ha dichiarato a inizio marzo dal palco di Care’s On Tour, l’evento itinerante dedicato alla sostenibilità ideato dallo chef stellato Norbert Niederkofler, con i locali che «si dicono italiani e utilizzano prodotti che non lo sono, basta a cuochi che non sanno cucinare italiano e diventano, spesso, oggetto di barzelletta». La lotta per la sovranità alimentare e contro «quell’Italian sounding che, anche al ristorante, sottrae risorse e danneggia sia le imprese che gli stessi cittadini» è già stata intrapresa ben prima di Lollobrigida e ha già fallito. Come ricorda Dissapore, ci sono gli esempi di “ITA 0039 | 100 % Italian Taste Certification, certificazione d’italianità dei ristoranti all’estero di Asacert, e “Ospitalità italiana, ristoranti italiani nel mondo”, certificazione di Unioncamere che riconosce i nostri ambasciatori del gusto all’estero.

L’utopia di mappare tutta la ristorazione globale in base all’italianità

L’idea (seppur riciclata) di Lollobrigida rimane lodevole, per carità, ma inattuabile: bisognerebbe mappare la ristorazione globale e, al di là dei prodotti usati, stabilire criteri di italianità, che sono invece opinabili. Senza considerare un altro aspetto: essere un cuoco italiano che usa prodotti doc italiani non significa saper cucinare buoni piatti italiani. E poi, un “bollino di qualità” dal governo italiano per locali di ristorazione all’estero, davvero? «Un disciplinare contro le idiozie dei membri di governo. Prima. Poi pensiamo ai ristoranti, che sicuramente invece di rispettare le norme locali obbediranno al disciplinare di Lollobrigida», è stato il commento lapidario di Carlo Calenda.