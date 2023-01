Lolita Lobosco, i luoghi della Puglia dove è stata girata la seconda stagione

Su Rai 1 è iniziata la serie «Le indagini di Lolita Lobosco», interpretata da Luisa Ranieri, vicequestore di polizia di Bari. La serie televisiva è ispirata ai libri di Gabriella Genesi. La serie è ambientata in alcune meravigliose località pugliesi e non solo.

I luoghi dove è stato girata la serie di Lolita Lobosco

Le avventure del vicequestore Lolita Lobosco sono state ambientate nella splendida Puglia, maggiormente nella città di Bari. Nella fiction si vedono località come la spiaggia Pane e Pomodoro, situata proprio nel capoluogo pugliese. Si tratta di una location famosa, frequentata da famiglie al mattino e dalla movida giovanile la sera. Le riprese della nuova serie mostrano anche luoghi come Monopoli, sempre in provincia di Bari.

Lolita Lobosco lavora nel commissariato allestito a Palazzo Palmieri, edificio della fine Settecento, nei pressi di una piazza del centro storico. Nella fiction andranno in onda immagini delle splendide spiagge di Monopoli, note per essere bianchissime, insieme alle altre location in giro per l’Italia come Piazza del Plebiscito e il museo civico Romanazzi Carducci a Putignano, Egnazia e Polignano a Mare. Nel corso della seconda stagione le riprese sono state effettuate anche a Pezze di Greco, in provincia di Brindisi, a Mola di Bari e a Conversano, tutte località belle da vedere e che fanno da sfondo alle vicende della protagonista.

Gli ascolti della serie televisiva

Gli ascolti tv di domenica 8 gennaio 2023 nella prima serata sono stati conquistati da «Le Indagini di Lolita Lobosco 2», il vicequestore pugliese batte l’eroina dei fumetti americani Captain Marvel.

Rai 1 con Lolita Lobosco ha raggiunto 6.070 milioni di spettatori e il 33.5% di share, mentre su Canale 5 Captain Marvel si è fermata a 1.383 milioni e 7.7% di share. Terzo programma della serata il classico Tre Uomini e una Gamba su Italia 1 con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.