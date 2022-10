Lola Daviet, cosa sappiamo sulla morte della 12enne francese

La Francia è sotto choc per la morte della 12enne Lola Daviet, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in una scatola di plastica venerdì. La Procura dei minori di Parigi indaga per omicidio, violenza sessuale e atti di tortura. A questo si aggiunge l’occultamento di cadavere: sono quattro le persone fermate. Cosa sappiamo su questo terribile fatto di cronaca.

La ragazzina è stata rapita all’uscita da scuola

Lola Daviet era uscita da scuola attorno alle 15 di venerdì. Ma non era mai arrivata a casa, distante poche centinaia di metri dall’istituto scolastico, nel XIX arrondissement: i genitori avevano così allertato le autorità, oltre a fare un appello sui social network. Alle 23 la macabra scoperta da parte di un senzatetto: il corpo della ragazzina, all’interno di un baule di plastica, in una via poco distante dalla sua abitazione.

Morta per asfissia e quasi decapitata

Il corpo di Lola, che è morta per asfissia, presentava profonde ferite alla gola, mani e gambe legate, scotch sul viso, più i numeri 1 e 0 incisi sugli arti inferiori. La 12enne sarebbe stata quasi decapitata a decesso già avvenuto.

La donna ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Le videocamere hanno ripreso una senzatetto 24enne di origini algerine e con precedenti psichiatrici, di nome Dahbia, mentre nell’androne del palazzo di Lola si avvicinava e prendeva per un braccio la 12enne, facendole segno di seguirla. Un vicino ha raccontato di essere stato avvicinato dalla donna, che gli ha chiesto di aiutarla a trasportare una valigia molto pesante, promettendogli una grande somma di denaro proveniente dal traffico di organi.

Sono quattro le persone in stato di fermo

La donna ha trascinato il baule fino a un’auto, una Dacia Lodgy, poi rivenuta dai gendarmi nella banlieue di Bois-Colombes, nord-ovest di Parigi. Secondo quanto riportato dal giornale Le Parisien, quattro persone sono in stato di fermo: due uomini e due donne, di nazionalità algerina, tra cui la 24enne ripresa dalle telecamere. Inizialmente erano stati fermati in otto, tra cui il clochard che aveva trovato il corpo di Lola.

Lola, omicidio senza movente?

È ancora da stabilire il ruolo di ognuno, ma quello di Lola Daviet potrebbe essere stato un omicidio senza movente. La donna uscita in strada dal palazzo della famiglia della ragazzina ha sì proposto denaro al residente in cui si è imbattuta, dicendo che si stava occupando di traffico di organi: tuttavia è improbabile che sia stato davvero questo il movente.