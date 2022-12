LOL, puntata speciale per Natale: chi ci sarà

LOL annuncia una puntata speciale di Natale. Il programma in streaming condotto da Fedez che vede i comici più importanti sul territorio sfidarsi a colpi di battute ritorna per le vacanze natalizie. Tanti i comici e i personaggi televisivi che si affronteranno in una gara all’ultima risata.

LOL Natale: ecco chi sono i protagonisti

Alcuni protagonisti dello special di Natale di LOL sono volti noti del programma perché hanno già partecipato allo show. Infatti, i fan ritroveranno il vulcanico Frank Matano e i suoi oggetti strampalati, accompagnato da Michela Giraud, da Maria di Biase, dal Mago Forest, protagonista dell’ultima stagione e da Lillo. Per questo special entrerà nel teatro addobbato per le feste anche Mara Maionchi. Si tratta di una prima assoluta per la produttrice discografica che aveva partecipato a LOL come conduttrice ma non come concorrente.

A condurre le danze invece ci sarà sempre Fedez, ormai un punto di riferimento per la trasmissione. Il Xmas Special di LOL sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire dalle ore 21:00 del 19 dicembre.

Quali sono le regole del programma

LOL è un programma che sin dalla prima stagione ha fatto il boom di visualizzazioni su Amazon Prime Video. Ecco perché il format ha deciso per questo special natalizio di non rivoluzionare niente, le regole sono sempre le stesse. Infatti, i comici devono cercare di far ridere gli altri concorrenti. In questo modo, possono eliminarli e vincere il premio finale, un montepremi da 100.000 euro da destinare a un ente di beneficenza. Attenzione però, perché alla prima risata un concorrente riceverà il cartellino giallo e solo alla seconda verrà eliminato dal programma.

Comunque, rispetto al classico programma, lo special di Natale di LOL avrà una durata più breve e durerà appena 4 ore.